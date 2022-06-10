«То, что они делают, не удалось». Планы оккупантов провалились, а захват всего Донбасса не имеет геостратегического значения — Загороднюк 10 июня, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Соледаре Донецкой области, 8 июня (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ заявил, что планы оккупантов по захвату Киева, Харькова и всего юга Украины провалились, а захват всей территории Донецкой и Луганской областей не имеет геостратегического значения.



«Любая война — это достижение политических целей. В захвате дополнительных территорий Луганской и Донецкой областей никакой политической цели нет. Никакого объяснения, почему им нужны эти территории, нет. Разумеется, когда они шли на Киев, понятно, когда они пытались захватить весь Юг, временно захватили часть и так далее, потому что это побережье имеет стратегическое значение. Никакого значения им увеличить территорию в Донецкой и Луганской области нет, там нет никакой мощной инфраструктуры», — сказал Загороднюк.

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По его словам, «освобождение» «Л/ДНР» никакого значения для России не имеет. «Просто геостратегического значения никакого дополнительные эти регионы не имеют», — подчеркнул Загороднюк.

Экс-министр заверил, что оккупантам не удалось достичь своих целей.

«В принципе то, что они делают, это им не удалось: Юг полностью, Николаев, Одесса и т. д. Им едва удается удерживать то, что есть. Им не удался Харьков, имеющий огромное геостратегическое значение, потому что это большой город, второй город в Украине, символический, промышленный и так далее. Им не удалось Киев, который, конечно, имеет огромное значение как столица и центр Украины», — перечислил он.

По словам бывшего министр, единственная причина, по которой российские войска продолжают боевые действия, — «хоть чего-нибудь достичь, чтобы хоть что-то показать».

«И, конечно, для них тот факт, что их прогресс там при всей абсолютной концентрации всех усилий и всех возможностей на одном конкретном направлении не дает быстрого однозначного убедительного результата — это фактически близко к поражению и краху», — подытожил чиновник, добавив, что это «близко к катастрофе».

10 июня в эфире телемарафона пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сказал, что в ближайшей перспективе не видит возможности наступления РФ на Киев, однако нельзя исключать такую возможность.

5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.

8 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные обстреливают Харьков и область из артиллерии и РСЗО, в городе за сутки погиб один человек и еще шесть получили ранения. Также есть погибшие и раненые в Харьковской области.



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