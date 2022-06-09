«Мы начали действовать эффективнее». Россия остановится там, где ВСУ уничтожат ее ударные группировки — разговор с Бутусовым о ситуации на Донбассе

9 июня, 14:24
Эксклюзив НВ
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Артиллеристы применяют против оккупантов САУ Акация (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского/Facebook)

Артиллеристы применяют против оккупантов САУ Акация (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского/Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Что происходит в Луганской и Донецкой областях, до сих пор ли существует риск окружения украинских войск, почему Россия выбрала стратегию тотальной войны и когда мы сможем остановить оккупантов, в интервью Радио НВ рассказал главный редактор Цензор.НЕТ и военный эксперт Юрий Бутусов.

https://www.youtube.com/watch?v=V1LUQQGFJDA&t=1021s

— Начнем с ситуации в Северодонецке, поскольку, пожалуй, это самая горячая точка на карте Украины. Украинские вооруженные силы продолжают удерживать промзону? Что вам известно?

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— В настоящее время Вооруженные Силы надежно удерживают промзону Северодонецка. Действия производятся сейчас более активно. Ситуация на том направлении к настоящему моменту становится более контролируемой. И эффективность применения, прежде всего, артиллерии, количество боеприпасов там явно стало больше.

Противник нашу активность ощутил на себе, чувствует. Я не могу сказать по поводу боевых действий, что ситуация улучшилась, но мы значительно усилились, начали действовать эффективнее.

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— Какие силы враг бросает в бой?

— Это силы первого армейского корпуса ВС РФ, второго армейского корпуса ВС РФ, вторая и седьмая мотострелковые бригады, ударные группы, усиленные некоторыми спецподразделениями российских войск и авиацией. Они наносят артиллерийские удары, танки обстреливают промзону.

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Противник пытается нанести нам огневое поражение. У них большое количество боеприпасов, авиация оказывает поддержку, но наши воины сейчас в промзоне закрепились и противодействуют, наносят удары по противнику. Российские войска несут значительные потери.

— Руководитель военной администрации Луганской области Сергей Гайдай говорит о том, что угрозы оцепления украинских войск в районе Северодонецка не существует. В то же время немного раньше Алексей Арестович, советник руководителя Офиса президента, говорил, что такая угроза, к сожалению, есть. Я так понимаю, что уровень этой угрозы уменьшается. Что вы можете сказать?

— Угроза оцепления там существовала и продолжает существовать. Но она не прямо в городе Северодонецк. Противник пытается окружить всю нашу группировку на севере Донбасса в районе Лисичанска, Северодонецка. Для этого он наносит удары от Попасной до Бахмута, пытается выйти на Сиверск, перекрыть единственную трассу снабжения района.

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Теги:   Украинская армия Донецкая область Интервью НВ Луганская область Вооружение Военная помощь Северодонецк Лисичанск Северск Поставки оружия Армия России Российская армия Война на Донбассе Юрий Бутусов Бахмут Радио НВ

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