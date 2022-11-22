Перед саммитом G20 Путину предложили рамочное соглашение о переговорах с Украиной, тему Крыма хотели закрыть на семь лет — источники УП 22 ноября, 13:18 Одна из стран-посредниц между Украиной и РФ передала Путину рамочное соглашение с предложениями о переговорах (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool /Reuters)

Накануне саммита G20 одна из стран-посредниц между РФ и Украиной предложила российскому диктатору Владимиру Путина рамочное соглашение о ходе прямых переговоров с Киевом, пишет УП со ссылкой на источники в кругах американских спецслужб.

По данным собеседников издания, суть предложения сводилась к тому, что оккупированные и уже аннексированные РФ украинские территории юга и востока возвращаются в состав Украины, включая Донбасс.

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При этом вопрос Крыма было предложено вынести «за скобки» и забыть об этом теме на годы. Поясняется, что для России это основа так называемого «наследия Путина». Именно поэтому соглашение предусматривало замораживание любых разговоров о статусе оккупированного полуострова на семь лет. Это же касалось и разговоров о вступлении Украины в НАТО.

Предложенный вариант также предусматривал остановку ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины. Такой шаг якобы должен был засвидетельствовать серьезность намерений россиян.

По данным издания, это предложение потеряло свою актуальность после того, как Путин проигнорировал саммит G20, а в конце первого дня встречи войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Уточняется также, что это не последняя попытка найти вариант дипломатического выхода окончания войны России против Украины.

Обновлено. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отрицает информацию о том, что Путину передали проект мирного соглашения с Украиной. «Нет», — кратко ответил Песков на вопрос, поступало ли такое предложение. В свою очередь заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что ему неизвестна такая информация.



15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».

Россия также осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии. Оккупанты выпустили более 90 ракет, 77 из них удалось сбить. Встречу лидеров G20 омрачило и падение ракеты на территории Польши.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

7 ноября Зеленский назвал пять условий, при которых возможны переговоры:

восстановление территориальной целостности;

уважение Устава ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

После бегства российских оккупантов из Херсона в МИД страны-агрессора РФ заявили, что Москва открыта к диалогу с Украиной «без предварительных условий».

В Министерстве иностранных дел на это ответили, что кремлевский режим сейчас не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия.