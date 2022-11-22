Освобождение Херсонской области. Украинский спецназ уже проводит операции на левом берегу Днепра — The New York Times 22 ноября, 15:48 Сюжет Кадр видео со страницы в Facebook Батальона Братство Дмитрия Корчинского (Фото:Батальйон Братство Дмитра Корчинського via Facebook)

Бойцы украинского спецназа уже проводят операции и разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом идет речь в репортаже The New York Times.

В материале рассказывается о бойцах отряда спецназа из батальона Братство, которые на трех моторных лодках пересекают Днепр, ставший после освобождения правобережья линией фронта, чтобы проводить разведку и совершать диверсии в тылу врага.

Видео дня

Увеличить нагрузку на россиян

Бойцы Братства месяцами проводят тайные рейды и другие спецоперации в рамках украинского контрнаступления против российских оккупационных сил. Они выполняли одни из самых сложных задач, в том числе в первых боях вокруг городов Киев и Харьков, пишет NYT.

В ночь, которая описывается в репортаже издания, их задача состояла в том, чтобы заминировать дорогу на левом берегу Днепра, которую используют российские войска, и атаковать минометную позицию.

«Это очень опасная миссия. Они должны высадиться там, где россияне просто кишат. Им нужно обойти их и установить мины», — рассказал командир батальона Алексей Середюк.

По его словам, бойцы идут пешком, и, если готовят засаду, могут пройти до 35 км и провести на задании несколько дней.

Группа предоставила The New York Times доступ к отчету о двух недавних речных операциях, которые проводились до взятия Херсона.

Одну миссию пришлось прервать, другая была частично успешной.

«Вся работа на южном фронте увеличивает нагрузку на россиян и их понимание того, что им придется потерять часть ресурсов на этой линии фронта. Так что наши действия также являются небольшим вкладом в этот общий результат, и россияне должны здесь пойти на некоторые компромиссы», — сказал Середюк.

Неудачи и успехи

Планирование операций Братства начинается с нескольких дней разведки российских позиций операторами беспилотников подразделения. Затем они сопоставляют эти данные с данными разведки на местах и ​​сверяют их с другими источниками украинских военных.

В конце октября группа беспилотников, работавшая с катера вдали от берега, заметила российские войска, прибывающие в лагерь. Они производили впечатление недавно мобилизованных призывников, так как не проявляли особой оперативной осведомленности. Некоторые из них втаскивали чемоданы на колесиках в два коммунальных здания, рассказал Виталий Черный, начальник разведчиков батальона Братство.

Свежая информация стала причиной того, что украинцы в ту ночь изменили цель атаки. Они вооружили две группы переносными реактивными гранатометами, пулеметом и автоматическим оружием.

«Они нападут на эти два здания, а также вынесут электрический трансформатор», — объяснил Черный.

По его словам, Братство пришло к выводу, что небольшие группы действуют эффективней. Большие группы бойцов во время предыдущих операций создавали дополнительные проблемы, так как у них было больше раненых и лодок, и они были заметней.

В тот вечер команда сидела у экрана компьютера в комнате общежития, наблюдая за съемкой с дрона, пока офицер-разведчик информировал их. Управляющий дронами офицер с позывным Стоик оценил, что в двух ближайших к берегу зданиях находилось 40 россиян, и еще больше — в населенном пункте.

В течение часа украинцам выдали приборы ночного видения, оружие и непромокаемые плащи, и они спустились на берег. Они вместе прочитали молитву, загрузили узкие резиновые лодки и отправились в путь.

Эту миссию, как и некоторые другие, пришлось прервать из-за непредвиденных обстоятельств. Достигнув цели, они обнаружили большое скопление российских солдат, разместивших наблюдательные пункты и пулеметный пост вдоль берега. Находившиеся в меньшинстве украинцы выжидали удобного случая, но через несколько часов одна из лодок дала течь, и они отменили операцию.

Середюк отмахнулся от неудачи, так как такие случаи были типичны для его работы.

Он сказал, что всегда что-то идет не так, но подразделение добилось заметных успехов: недавно они уничтожили российский миномет, который долгое время досаждал им и другим украинским войскам, и сбили российский вертолет.

Информаторы и партизаны

По словам 23-летнего Стоика, некоторые перестрелки были интенсивными. Он показал со своего телефона видео, на котором видно, как одно из их подразделений открывает огонь из штурмовых винтовок с лодки, когда они приближаются к берегу во время одной из операций.

Середюк также рассказал, что жители оккупированных российскими войсками районов оказались надежными информаторами. Кроме того, они обнаружили, что на оккупированных территориях тайно работали партизаны, взрывавшие технику оккупантов.

«Мы не знаем, откуда они появились. Мы не знаем, как они получают оружие, и это правильно, что мы не знаем», — сказал он о партизанах, добавив, что оставлять партизанские ячейки автономными, чтобы их не обнаружил враг, — хорошая практика.

Однако отсутствие координации иногда вызывает проблемы. По словам Стоика, после потери беспилотника стоимостью 20 тысяч долларов группа смогла определить, что его сбило соседнее украинское подразделение.

Работа для добровольцев

Через две недели после сорванной операции подразделение выдвинулось к новой цели — лагерю россиян с двумя минометными позициями. К выходу была готова команда на трех лодках и вспомогательном катере. Часть членов команды состояла из российских добровольцев, политэмигрантов, несколько лет живших в Украине, которые воюют на ее стороне.

К группе присоединилась женщина-военнослужащая, вооруженная переносным противотанковым оружием. Женщина, которая использует позывной Вита, является женой Середюка. Она приобрела почти мифическую известность после того, как выжила в ближнем бою с российскими войсками.

Добровольцы лучше всего подходят для этой работы, так как они больше всего готовы к риску, рассказал оставшийся Середюк, который всю ночь пил кофе, ожидая новостей.

Он сказал, что его добровольцы едины в желании вернуть себе всю украинскую территорию, включая аннексированный Крымский полуостров и продолжить свою борьбу в России.

«Мы все мечтаем побывать в Чечне, в Кремле и даже на Уральских горах», — сказал он.

Говоря о Путине, Середюк сказал, что его нужно убить в бункере и заверил, что его маленький отряд может это сделать.

По его словам, их мелких диверсионных вылазок было недостаточно для освобождения оккупированных территорий своими силами и для этого нужны наземные войска. Но он сказал, что осознал ценность их работы, когда увидел ущерб, который российская диверсионная группа нанесла в тылу Украины недалеко от города Бахмут в августе.

«Это оказало очень большое влияние, и нам пришлось применить большую силу, чтобы найти их», — сказал он.

Солдаты вернулись еще до рассвета, разгрузившись на том же берегу, замерзшие, усталые и немногословные.

«Отлично», — сказал один из солдат, идя назад по берегу. Одна лодка сломалась, но через полчаса оперативный командир доложил, что все вернулись на базу.

«Мы поставили мины, а потом вернулись без шума, и они нас не видели», — рассказал один 18-летний солдат.

По его словам, он наблюдал за россиянами с расстояния 100 метров и больше.

«Некоторые шли, некоторые стояли, некоторые просто смотрели в свои телефоны», — сказал он.

Но подразделение не продвинулось дальше, чтобы атаковать минометные позиции. Местност была неподходящей, лунный свет — слишком ярким, а группа слишком большой, рассказала жена Середюка Вита.

«Много ботинок, много шума. И мы много мерзли», — сказала она.



В более позднем интервью Середюк сказал, что их задача состоит в том, чтобы ускорить отступление россиян и превратить его в хаотическое бегство.

По его словам, задача останется прежней, но они будут углубляться в территорию, удерживаемую Россией.

