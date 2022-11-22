СМИ сообщили о взрывах в Севастополе, оккупанты говорят об «атаке беспилотников»

22 ноября, 18:31
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Следы работы ПВО в небе Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео ЧП Крым/Telegram)

Следы работы ПВО в небе Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:скриншот видео ЧП Крым/Telegram)

Вечером во вторник, 22 ноября, в пабликах оккупированного Севастополя появилась информация о взрывах. Эти данные также подтвердил корреспондент Крым.Реалии. Фейковый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев заявил об «атаке беспилотников».

Обновлено в 20:20. По словам Развожаева, «при попытке подлета к Балаклавской ТЭС» якобы сбиты два беспилотника. Российские оккупанты и пропагандисты неоднократно пытались ложно обвинять Украину в обстреле гражданской инфраструктуры.

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Так называемый губернатор также утверждает, что флот страны-террориста РФ «отразил атаки трех БПЛА».

Обновлено в 19:40. Как пишет российское пропагандистское агентство ТАСС, в Севастополе приостанавливали движение пассажирских катеров для «обеспечения безопасности».

Развожаев у себя в Telegram-канале утверждает, что оккупанты «сбили два БПЛА», а «никакие гражданские объекты не пострадали».

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников», — написал он.

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Суспільне со ссылкой на жителей оккупированного Крыма пишет о взрывах в Севастополе и Евпатории. По данным Крым.Реалии, взрыв был слышен в центральной части Севастополя.

29 октября оккупанты заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В минобороны страны-агрессора РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию.

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В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные пуски ракет ПВО. В Минобороны Великобритании обвинения отвергли.

Американский Институт изучения войны в сводке за 29 октября сообщил, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе.

https://www.youtube.com/embed/8gdyzyQxjB0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Беспилотник Евпатория Беспилотники БПЛА Дроны Война России против Украины

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