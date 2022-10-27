Общая мобилизация 2022 — 2023. Кого призовут в первую очередь — комментарий эксперта 27 октября, 17:04 Мобилизация в Украине — кого призывают первыми (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Мобилизация в Украине может быть частичная или всеобщая, и повестки могут получить любые мужчины призывного возраста.

По словам начальника Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковника Юрия Максимива, мобилизационные мероприятия в Украине — это необходимость, и они еще будут проводиться.

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«Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем, должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, но и для наступления, чтобы освободить наши земли», — говорит он.

Мобилизация в Украине — кого будут призывать первыми

Руководитель военкомата Киева предупредил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан.

«Мы сейчас находимся на высшей ступени мобилизации. Она может быть либо частичной, либо общей. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны», — отметил он.

Где могут выдать повестку

Он подтвердил, что полиция с сотрудниками военкоматов продолжит рейды по Киеву для выдачи повесток нарушителям комендантского часа — по словам Максимива, среди нарушителей оказываются многие не стоящие на учете люди.

Кроме того, в законах не прописано место, где могут раздавать повестки, поэтому работники военкомата продолжат выдавать их в публичных местах, на блокпостах, ресторанах и т. д.

Однако в военкоматах также надеются на народный подъем настроения, как это было сразу после атаки России 24 февраля.

Порядок призыва

Согласно Закону о мобилизации после получения повестки об уточнении данных, нужно появиться в указанное время и предоставить документы о семейном положении, работе, проживании и предъявить отсрочку.

После этого лицо может получить повестку о прохождении медкомиссии — если не предоставлены документы, дающие право на отсрочку от мобилизации.

Для медкомиссии необходимо сдать необходимые анализы и предоставить врачам все справки и заключения о состоянии здоровья. При необходимости из медкомиссии лицо отправляют на дообследование или предоставляют заключение о пригодности.

В случае годности или ограниченной годности в военное время лицо получает мобилизационное распоряжение, а в случае негодности исключается из военного учета. В случае решения о частичной непригодности определяется время лечения и назначается повторное дообследование в течение шести месяцев.

Выдача мобилизационного распоряжения без прохождения медкомиссии незаконна