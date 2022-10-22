Третья волна мобилизации в Украине идет по плану, потребности в дополнительном наборе нет — Данилов

22 октября, 00:56
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Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что третья волна мобилизации в Украине идет по плану. Пока потребности в дополнительном наборе нет.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу Говорит великий Львов.

По его словам, в Украине нет проблем с мобилизацией.

"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и, если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет», — заявил Данилов.

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По его словам, вопрос дополнительной мобилизации регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   СНБО Мобилизация Мобилизированные Война в Украине Алексей Данилов Война России против Украины

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