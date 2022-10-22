Третья волна мобилизации в Украине идет по плану, потребности в дополнительном наборе нет — Данилов
Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что третья волна мобилизации в Украине идет по плану. Пока потребности в дополнительном наборе нет.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу Говорит великий Львов.
По его словам, в Украине нет проблем с мобилизацией.
"Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и, если будет необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет», — заявил Данилов.
По его словам, вопрос дополнительной мобилизации регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего.