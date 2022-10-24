Мобилизация в Украине: повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет — главный военком Киева

24 октября, 10:19
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Украинские военные (Фото:www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Украинские военные (Фото:www.facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов заявил, что повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет.

Отвечая на вопрос, кого мобилизуют и кому следует ожидать повестку в первую очередь, Максимов заявил, что тем, кто является военнообязанным.

"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», — сказал он ТСН.

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По его словам, сейчас Украина находится "на высшей степени мобилизации".

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«Она ( мобилизация – ред) может быть или частичная, или общая. Юридически. Просто может быть народный подъем. Такой, какой был в начале войны, люди массово шли в терроборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на нее, имея только устройства для отстреливания резиновых шаров — все они присоединялись к терробороне, другим подразделениям», — сказал он.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину президент объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Они продлятся до ноября 2022 года и несколько раз продолжались.

https://www.youtube.com/watch?v=C-8Blm9xcoE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Мобилизация Война России против Украины

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