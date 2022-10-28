До 8500 грн. Какие штрафы действуют в Украине за неявку по повестке и кого лишают свободы — объясняет юрист 28 октября, 08:08 Уклонение от повестки — когда назначают штраф, а когда можно получить срок (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

За укрывательство после получения повестки в Украине предусмотрено несколько видов наказания, однако действительно ли всем уклоняющимся теперь будут присуждать срок?

Наказание уклонистам будут выбирать в зависимости от вида повестки, которую они проигнорировали, поясняет адвокат Виталий Гаделия. В зависимости от этого может быть административная или уголовная ответственность.

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«Для их разграничения нужно разобраться с видами повесток. В общей сложности, есть 4 вида повесток. Первый — это на прохождение срочной военной службы, их сейчас не выдают. Есть повестки на уточнение данных. Если его вручили, и лицо не явилось, за это предусмотрена административная ответственность. Есть повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Здесь тоже административная ответственность», — объясняет он.

Максимальный штраф за административное правонарушение уклонщик может получить 8500 грн. Он может быть назначен в случае повторного правонарушения, в частности, для должностных лиц на предприятиях.

«Например, если руководитель не передал повестку работнику. Ведь если представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки приедет на предприятие и не застанет того или иного работника, оставляет повестку, и обязанность ее передать возлагается на предприятие», ― говорит юрист.

Уголовная ответственность наступает для лиц, прошедших военно-врачебную комиссию, признанных пригодными и если они получили мобилизационное распоряжение.

«Тогда за неявку предусмотрена уголовная ответственность, максимальный срок — до 5 лет лишения свободы», — подчеркнул Виталий.

Однако судебная практика показывает случаи, когда людей пытались привлечь к уголовной ответственности даже за повестку об уточнении данных.

«Если дважды вручили лицу повестку на уточнение данных, она не явилась, и ее дважды привлекли к админответственности, то уже третий раз могут открыть уголовное производство и пытаться привлечь к уголовной ответственности. Были такие решения», — добавляет адвокат Виталий Гаделия.