Российский паспорт главы УПЦ МП Онуфрия нашли в базе МВД России — СМИ

13 апреля, 18:08
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Глава УПЦ (МП) Онуфрий (Фото:church.ua)

Глава УПЦ (МП) Онуфрий (Фото:church.ua)

Глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрий не отказался от российского паспорта, сообщает российское Агентство в Telegram.

По данным Агентства, паспорта митрополита Онуфрия (Ореста Березовского) нет в базе аннулированных паспортов МВД России. В то же время Агентство обнаружило в утекших базах российский паспорт митрополита, выданный в марте 2002 года в московском ОВД Северное Бутово. Там же сказано, что он зарегистрирован в Москве.

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7 апреля журналисты Украинской правды сообщили, что у митрополита УПЦ (МП) Онуфрия и еще более 20 священнослужителей этой церкви есть российское гражданство. По данным УП, Онуфрий получил паспорт РФ 20 марта 2002 года в Москве. В УПЦ (МП) назвали информацию СМИ «недостоверной и манипулятивной».

Онуфрий позже признал, что был гражданином России, но отказался от гражданства страны-агрессора и сейчас у него нет российского паспорта.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   УПЦ МП Митрополит Онуфрий Гражданин РФ Российский паспорт Двойное гражданство Расследование

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