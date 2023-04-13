Российский паспорт главы УПЦ МП Онуфрия нашли в базе МВД России — СМИ 13 апреля, 18:08 Глава УПЦ (МП) Онуфрий (Фото:church.ua)

По данным Агентства, паспорта митрополита Онуфрия (Ореста Березовского) нет в базе аннулированных паспортов МВД России. В то же время Агентство обнаружило в утекших базах российский паспорт митрополита, выданный в марте 2002 года в московском ОВД Северное Бутово. Там же сказано, что он зарегистрирован в Москве.



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7 апреля журналисты Украинской правды сообщили, что у митрополита УПЦ (МП) Онуфрия и еще более 20 священнослужителей этой церкви есть российское гражданство. По данным УП, Онуфрий получил паспорт РФ 20 марта 2002 года в Москве. В УПЦ (МП) назвали информацию СМИ «недостоверной и манипулятивной».



Онуфрий позже признал, что был гражданином России, но отказался от гражданства страны-агрессора и сейчас у него нет российского паспорта.