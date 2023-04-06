Переступили черту. Что происходит внутри УПЦ МП 6 апреля, 17:30 Эксклюзив NV

Конфликта не будет, если государство выполнит свою функцию и УПЦ МП будет переименовано

Я понимаю, почему в целом такая сложилась ситуация, как в Кафедральном соборе в Хмельницком. Потому что все эти годы, не побоюсь этого слова, УПЦ МП делала всё для того, чтобы украинцы ее возненавидели в своей массе. Подчеркиваю: не все. И поэтому сейчас происходят такие вещи. Для меня показательно, что за военного вообще никто из прихожан, из представителей этого собора не вступился. Это странно и очень неприятно.

Видео дня

Для меня было совершенно очевидно, что соберется община и будет требовать просто изгнания московских попов, как говорят. Так и вышло. Через несколько часов городской совет сообщил о том, что он будет инициировать пересмотр договора аренды земельного участка под собором. Собралась община, на месте состоялось стихийное собрание, когда люди собирали подписи за переход общины в ПЦУ.

На самом деле, решение должна принимать община этого собора. Это важно. Однако, я так понимаю, что на месте были люди из общины этого собора. Они собрали подписи. А процесс перехода он очень прост. Это как ОСМД: собирается большинство — 50% плюс один голос, если голосуют на общем собрании, открыто подписываются. А дальше переходите, куда захотите…

Они собрались, приняли такое решение, сразу начала работу комиссия УПЦ МП, чтобы просто описать объект: что там есть, чего там нет. И соответственно передать собор. Должен подчеркнуть, что местный митрополит, епископ от УПЦ МП Антоний добровольно передал ключи от собора новосозданной общине ПЦУ.

По-моему, он должен выйти к людям и извиниться.