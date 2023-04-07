У Онуфрия и еще более 20 священников УПЦ МП нашли российские паспорта — расследование УП

7 апреля, 18:15
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У более чем 20 священников УПЦ МП, в том числе и митрополита Онуфрия, нашли российские паспорта (Фото:УПЦ МП / Facebook)

У более чем 20 священников УПЦ МП, в том числе и митрополита Онуфрия, нашли российские паспорта (Фото:УПЦ МП / Facebook)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий миру Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата имеют российское гражданство. Это установили журналисты-расследователи Украинской правды.

Как выяснили журналисты, согласно выписке из системы Роспаспорт, 20 марта 2002 Онуфрий получил в Москве российский паспорт.

Через год, 23 июня 2003 года, он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. Это был уже не первый загранпаспорт церковника. В 1998 году он его тоже получал в Москве. А это значит, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше 2002 года. 

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Архиерей УПЦ МП и наместник десятинного монастыря Гедеон (Юрий Харон), оказывается, также имеет российское гражданство. Российский паспорт он получил уже в 2019 году в Москве. А в 2020 году получил целых два загранпаспорта гражданина России.

Журналисты УП также выяснили, что в январе 2023 года, спустя почти год после полномасштабного вторжения России в Украину, Гедеон проводил службу в российской Казани. В его молитве были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину.

В декабре 2022 года российский паспорт получил также бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов). После оккупации Изюма Елисей продолжил молиться о патриархе Кирилле и начал работать на оккупационные власти. В частности принимал у себя в храме представителей оккупационной администрации Харьковской области.

После деоккупации Изюма Иванов бежал в Белгород, где получил российский паспорт.

В общей сложности УП заявляет, что имеет подтвержденную информацию о наличии более 20 российских паспортов у священнослужителей УПЦ МП.

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Среди священников УПЦ МП, также имеющих российское гражданство:

  • митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионофан (Анатолий Елецких);
  • викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергей (Сергей Аницой);
  • викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеймон (Виктор Бащук);
  • управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);
  • управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);
  • управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Средний).

Полный список журналисты обещают опубликовать в ближайшее время.

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В начале января этого года президент Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата.

В список, в частности, вошли и выше упомянутые Анатолий Елецких (Ионофан), Сергей Аницой (на которого, по данным LB.ua, записано все имущество Ионафана), Валентин Егоренко (Мелетий) и еще 10 человек, среди которых представители епархии УПЦ МП в оккупированном Крыму.

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Осенью СБУ провела обыски в епархиях УПЦ МП в разных областях Украины. Во многих из них правоохранители обнаружили лиц с гражданством РФ, пророссийскую литературу и миллионы наличными в разной валюте, в том числе и российские рубли.

В марте государство обязало УПЦ МП выселиться из Киево-Печерской лавры в связи с расторжением договора об аренде. Впрочем, представители УПЦ МП так и не покинули Лавру и продолжают проводить там богослужения, в том числе под руководством митрополита Онуфрия.

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СБУ, кроме того, 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Лебедю) по двум статьям - разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ). В тот же день Шевченковский райсуд назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней с ношением электронного браслета.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины Митрополит Онуфрий Граждане РФ Российский паспорт Православная церковь в Украине Война России против Украины русская православная церковь в Украине Павел Лебедь

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