Онуфрий заявил, что лишился паспорта РФ, хотя не уточнил, когда именно 8 апреля, 22:00 Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Фото:Украинская православная церковь Московского патриархата)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином России, хотя признал, что раньше имел российский паспорт.

Об этом сообщается в заявлении Онуфрия на сайте УПЦ МП.



«В ответ на заявление корреспондента издания Украинская правда Михаила Ткача ( от 7.04.2023 г.) о том, что у меня есть российское гражданство, хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России. Для более подробного объяснения позволю себе вспомнить предысторию моей жизни», – заявил Онуфрий.

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Он рассказал, что в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета и захотел покинуть университет, чтобы поступить в духовную семинарию.

«В Советском Союзе в то время существовало три духовных семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую Духовную Семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это, казалось бы, будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста. Тогда я тайно уехал в Россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева лавра и при ней Московская духовная академия и семинария. Там меня не исключили, как это сделали в Украине, а приняли во второй класс Московской духовной семинарии», — заявил глава УПЦ МП.

По словам Онуфрия, он после окончания духовной семинарии и академии вступил в братство Свято-Троицкой Сергеевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг.

«В стенах Свято-Троицкой лавры Сергея я провел девятнадцать лет. Это были прекрасные годы моей жизни. Наш монастырь был международным. В нем подвизались люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне, евреи, французы, татары, мордвины и многие другие. У нас была прекрасная духовная семья, мы уважали друг друга, переживали друг друга и помогали друг другу. Я был счастлив и мечтал прожить в святой обители всю свою жизнь. Однако Бог судил иначе. В 1988 году меня перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину», - рассказал митрополит.

Онуфрий утверждает, что у него сейчас нет российского паспорта, хотя признал, что был гражданином РФ, но не уточнил, когда именно лишился российского гражданства .

«В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому, что у меня была постоянная прописка в России, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние десять лет, я покинул российское гражданство. У меня нет русского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины», — утверждает глава УПЦ МП.

7 апреля журналисты издания Украинская правда заявили, что митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата имеют российское гражданство.