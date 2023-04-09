«У него ментальная зависимость от «русского мира». Представитель ПЦУ отреагировал на заявление Онуфрия по поводу российского гражданства 9 апреля, 11:27 Митрополит московского патриархата Онуфрий (Фото:УПЦ МП/Facebook)

Митрополит Православной церкви Украины Евстратий Заря отреагировал на заявление митрополита УПЦ МП Онуфрия, который сказал, что не считает себя гражданином России, хотя признал, что раньше имел российский паспорт.

Об этом Зоря написал на своей странице в Facebook.

По его словам, наличие паспорта и гражданства РФ в Онуфрия – бесспорный факт. А оправдания, озвученные митрополитом, усугубляют всю ситуацию.

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«Ибо он признает глубокую ментальную и духовную зависимость от России. Для него Лавра в России – вожделенный райок», — написал представитель ВТО.

Евстратий Заря убежден, что для главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) «русский мир» – лишь технология сохранения и распространения власти, и сам он в «эту всю лабуду не верит».

«А вот м. Онуфрий верит. Искренне. От души. И своим заявлением (а стиль и выражения в ней — 100% указывают на его личное авторство, это не подготовленный юристами или помощниками текст, а именно его живой язык и мнение). Онуфрий только все это свидетельствует», — прокомментировал митрополит Православной церкви.

Также Заря сравнил реакцию представителей УПЦ МП на российский паспорт Онуфрия с реакцией на прославление так называемого «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре, когда там прихожане пели «Звон плывет, плывет над Россией, Просыпается Матушка-Русь».

Он напомнил, что в московском патриархате тогда сразу назвали это фейком, а когда доказали, что пение было и регулярно, то выпустили «бессмысленное оправдание», что «ну это немного так, но на самом деле все надо понимать совсем по-другому, и мы за Украину, а все остальные – клеветники».

"Онуфрий лично распространяет сбивчивое объяснение, что он считает себя гражданином Украины, а вопросом паспорта « неинтересовался». Просто хотел «завершить жизнь в Троице-Сергиевой лавре", — говорится в сообщении.

Евстратий Заря заявил, что «вместо того, чтобы упорством разрушать авторитет Православия в Украине, Онуфрию нужно поехать в свой желанный райок под Москвой. И быть там тем, кем он так хочет, чтобы его воспринимали русским монахом-молитовщиком».

7 апреля журналисты издания Украинская правда заявили, что у митрополита УПЦ МП Онуфрия и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата есть российское гражданство.

Позже в пресс-службе УПЦ МП назвали информацию журналистов «недостоверной и манипулятивной» и заявили, что часть упомянутых в материале священников лишили гражданства « без всякого обоснования».

«Блаженнейший митрополит Онуфрий является гражданином Украины с рождения и паспортами других государств не владеет», — говорится в сообщении.

Позже митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином России, хотя признал, что раньше имел российский паспорт.