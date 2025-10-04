Российский шахед в небе над Киевом, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

22:37 Объявлена ​​воздушная тревога в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.



22:29 Воздушная тревога распространилась на всю территорию Харьковской области. Также снова объявлена ​​воздушная тревога в Запорожской области, включая город Запорожье.



22:10 Воздушная тревога на территории Днепропетровской и Запорожской областей отменена, объявлена ​​воздушная тревога в Полтавском районе Полтавской области. Воздушные силы сообщили, что в Полтавскую область летят группы шахедов с Харьковщины.



22:01 Объявлена ​​воздушная тревога в Харькове и Харьковском районе.



22:00 Россия атакует Сумщину КАБами, сообщают Воздушные силы.



21:48 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

Сумщина: БпЛА мимо Воронежа;

Киевская область: БпЛА неподалеку от Чернобыля;

Черниговщина: БпЛА курсом на Холмы, Сосницу, Чернигов.



В 18:46 Воздушные силы заявили, что шахеды на Днепропетровщине летят в направлении Павлограда.

В 21:20 Воздушные силы сообщили, что шахеды на Черниговщине летят мимо Олышевки в направлении Гончаровского, а шахеды на Харьковщине — через Балаклею.

По состоянию на 21:42 воздушная тревога объявлена в Нежинском, Корюковском, Новгород-Северском и Черниговском районах Черниговской области, Сумском, Шосткинском и Конотопском районах Сумской области, Вышгородском районе Киевской области, Берестинском, Лозовском, Чугуевском, Изюмском и Купянском районах Харьковской области, на всей территории Донецкой и Запорожской областей, кроме города Запорожье, и в Синельниковском районе Днепропетровской области.