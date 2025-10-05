В ночь на 5 октября (с 20:00 4 октября) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Всего зафиксировано 549 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Россияне применили:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды; две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;

42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов);

беспилотники других типов); одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локационно потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Это была самая большая атака на область с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.