Массированная атака на Украину. РФ запустила более 500 воздушных целей: зафиксировано попадание 8 ракет и 57 БпЛА — отчет Воздушных сил

5 октября, 14:17
Последствия российского удара по Львовской области 5 октября (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 5 октября (с 20:00 4 октября) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Всего зафиксировано 549 средств воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Россияне применили:

  • 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 250 из них — шахеды;
  • две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал;
  • 42 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
  • девять крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

  • 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
  • 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
  • шесть крылатых ракет Калибр.

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей, они локационно потеряны, места падения уточняются.

Зафиксированы прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых на шести локациях, сообщили Воздушные силы.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы также зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101.

Атака продолжалась более пяти часов. На Львовщине в результате комбинированного удара РФ погибла семья из четырех человек, среди них 15-летняя девочка

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Это была самая большая атака на область с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

Редактор: Виктория Горевая

