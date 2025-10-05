Атака продолжалась более пяти часов. На Львовщине в результате комбинированного удара РФ погибли четыре человека

В результате комбинированного удара РФ дронами и крылатыми ракетами во Львовской области погибли два человека, еще два — получили ранения. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что тела людей обнаружили в поселке Лапаевка. Также 46-летний мужчина получил тяжелые травмы, в частности черепно-мозговую, находится в тяжелом состоянии. 60-летняя женщина имеет убойную рану головы. Ее состояние — средней тяжести.

Обновлено 10:26 В ГСЧС сообщили о четырех погибших в результате комбинированного удара. Еще четыре человека получили ранения.

Во Львове в результате российской массированной атаки ракетами и дронами часть города осталась без света, известно о Рясном и Левандовке. Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но лучше закрыть окна и оставаться в безопасном месте, сообщал мэр Андрей Садовый.

В городе загорелся индустриальный парк Sparrow, пострадавших нет.

Утром 5 октября РФ запустила по Украине беспилотники и ракеты различных типов. В разных регионах, в частности западных, прогремели взрывы. Вечером Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. Позже зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты типа Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Во Львове жители слышали пролет дронов и работу сил ПВО, а после сообщения о приближении ракет в городе раздалась серия мощных взрывов.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.