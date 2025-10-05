В ночь на воскресенье 5 октября Украина подверглась очередной комбинированной атаке, РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Были крылатыми ракетами, „шахедами“ и в том числе „кинджалами“. Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом», — заявил президент.

По его словам, на данный момент известно около 10 пострадавших. Пять человек погибли.

