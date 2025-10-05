Более 50 ракет и около 500 дронов запустила РФ по Украине этой ночью — Зеленский

5 октября, 10:53
Поделиться:
NV

NV

В ночь на воскресенье 5 октября Украина подверглась очередной комбинированной атаке, РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Были крылатыми ракетами, „шахедами“ и в том числе „кинджалами“. Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом», — заявил президент.

Реклама

По его словам, на данный момент известно около 10 пострадавших. Пять человек погибли.

Новость дополняется.

Редактор: Кулакова Ксения
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies