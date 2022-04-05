Город-крепость: За счет чего держится и как долго еще выдержит оборона Мариуполя — интервью 5 апреля, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Украинские силы — морпехи, Азов, мотопехота — уже 39 суток защищают Мариуполь (Фото:AP Photo / Mstyslav Chernov)

Виктор Кевлюк объясняет, как украинские военные в Мариуполе противостоят российскому спецназу и когда ВСУ следует приступить к деблокированию героического города

Сорок дней удерживают оборону Мариуполя украинская морская пехота, мотострелки и полк Азов. Против них россияне бросили спецназ, танки и другие силы. Как украинским бойцам в меньшинстве удается продолжать бить врага, НВ объяснил военный эксперт Виктор Кевлюк.

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— Что происходит с обороной Мариуполя?

— Город оцеплен. Оборону ведут 56 Мариупольская мотопехотная бригада, 36 бригада морской пехоты имени контр-адмирала Белинского, 12 бригада оперативного назначения Нацгвардии имени Дмитрия Вишневецкого и отряд особого назначения Азов.

Пехотинцы на западе города уничтожают 68 и 163 танковые полки российской 150-й дивизии. Ее командир генерал Олег Митяев был «утилизирован» 3 марта. «Белинцы» держат север города, поражая 810-ю бригаду морской пехоты ЧФ РФ, в которой полно предателей Украины. Ее командир полковник Алексей Шаров убит. Эти крымские кафиры получили такие яркие впечатления, что вдохновлять их хоть на какую-то активность приезжал лично замполит ЧФ капитан 1 ранга Палий, так же скончавшийся под Мариком [Мариуполем].

При этом командир «белинцев» полковник Владимир Баранюк — Герой Украины от 19 марта.

На востоке зубами и когтями в родной город вцепился Азов: там в Мариуполь лезут три БТГр (батальонно-тактические группы) русских 102 мотострелкового полка, 150 мотострелковой дивизии и батальон Росгвардии («кадыровцы»). Командир Азова майор Денис Прокопенко — так же теперь Герой Украины.

«Кадыровцы» медленно и болезненно для себя продвинулись в промзоне на востоке, 102 полк наносит при поддержке авиации огневые удары по городу, не разбирая, где гражданские объекты, а где узлы обороны: то есть, натворил на Гаагу и не по одному разу. 163 танковый полк РФ лезет в центр города, пытаясь обойти мотопехоту с правого фланга, — частично выходит, но очень дорого и очень медленно. Главные усилия штурма сосредоточены на западе — наша мотопехота держится стойко, хотя медленно отходит в центр города.

«Народную милицию ДНР» воевать в Марик не пригласили. Совсем. Привлечены только профессиональные военнослужащие ВС РФ.

— А что по потерям у врага?

— По потерям положение таково: 163-й танковый полк в начале вторжения из двух своих БТГр потерял около 550 бойцов. 102 мотострелковый полк выставил одну БТГр, потерявшую 880 бойцов «200-ми» и «300-ми», командир полка полковник Виктор Исайкин убит.

3 марта в пункте постоянной дислокации (ППД) 150 дивизии в поселке Персияновский замкомдива полковник Попов призвал на общем построении добровольцев, — то есть, тех, кто готов отправиться с ним на штурм. Согласились 70 военных. 4 марта собранный из дивизии танковый батальон отправился в Мариуполь. Не доехал. Живых — 4 солдата.

5 марта после близкого знакомства с Азовом в ППД вернулись 150 военнослужащих 102-го полка, отказавшихся воевать дальше. Все уволены. Количество просто дезертиров учету не поддается.

7 марта в госпиталь Ростова-на-Дону привезли 200 пластиковых пакетов с бандерольками.

В другие дни ситуация развивалась подобным образом, у меня нет цифр и фактов, но тенденции сохраняются.

— Что можно сказать о самих боевых действиях? Почему работает спецназ со стороны россиян?

— Мы наблюдаем примитивный штурм «любой ценой». Никаких выводов из штурма Грозного в новогоднюю ночь 1994−95 годов не сделано (тогда штурмующая бригада из Майкопа потеряла 20 танков из 26 имеющихся, и 102 из 120 БТР).

На штурм Мариуполя брошены два танковых полка из состава 150 дивизии. Интересно, что сама дивизия сформирована не так давно, но обеспечить ее вооружением должным образом не удалось: в танковых подразделениях — устаревшие танки Т-72Б3. Штатная артиллерия полка — 122 мм гаубица. Хорошо, повысили калибр, это может быть 2с3 «Акация» [152 мм самоходная гаубица] или 2с19 «Мста-С» [152 мм дивизионная самоходная гаубица], раз она выбрана основной САУ [самоходной артустановкой] ВС РФ. Тогда в артполке их дивизий должны быть более дальнобойные системы, чтобы создать глубину поражения. А там — такие же. Концепция разрушена. Артполк дивизии имеет главную задачу — контрбатарейная борьба. Как ее вести с прицепной тяжелой и медленной гаубицей 2а65 «Мста-Б» [152 мм]? Что с ней делать в пехотном полку, если 2а65 сконструирована для армейских бригад? Вывод: собрали то, что было и вручили 150 дивизии, ведь горели сроки формирования. Начальник [русской] службы РАО (ракетно-артиллерийское вооружение) высоко вверху поставил в плане галочку «выполнено», а как это должно функционировать в дальнейшем — не его беда. В результате 150 дивизия имеет кривую систему огневого поражения.

Также у них есть ракетные системы залпового огня. (РСЗО) «Торнадо-Г», вместо рембата — ремрота и эвакуационная рота (это в дивизии, где два полка — танковые и два — мотострелковые: 102-й — на БМП-3 [бронированная машина пехоты], 103-й — на БТР-82А [бронетранспортеры]. Достаточно разноцветная компания, — впечатление такое, что стягивали то, что было под руками.

Почему спецназ? В армии РФ спецназ продолжают применять как элитную пехоту, ведь обычная пехота обучена значительно хуже, не мотивирована, хуже экипирована.

В Мариуполе засветилась 22 отдельная бригада спецназначения из Ростовской области. Эффективность использования подразделений специального назначения для проведения штурмовых действий — это как применение золотого канделябра для забивания гвоздей: это не работа для специальной разведки, это ее бестолковое уничтожение.

— В Азове регулярно отчитываются о потерях врага: один-два танка в день, 20−50 пехотинцев. То есть боевые действия идут не очень активно?

— Боевые действия ведутся достаточно интенсивно. Об этом свидетельствует количество самолето-вылетов в сутки в районе Мариуполя. Относительно малые потери техники противника объясняются двумя моментами: а) Азов обороняется в восточных окрестностях, в промзоне, где технику вообще применять проблематично; б) боевые машины действуют с больших расстояний. Ведь выйти на огневые позиции ближе мешает урбанистическая среда, где ведутся бои. То есть, нашим обслугам противотанковых средств приходится действовать на максимальных дистанциях.

— Насколько эффективна наша оборона?

— Оборона длится 39 суток. В этой цифре содержится ответ на ваш вопрос. Противнику не удалось найти «стыки» между нашими бригадами и вклиниться там. Не удалось прорваться вдоль магистральных улиц. Даже не удалось реализовать свое преимущество в авиации и артиллерии. Наши войска примитивно выдавливают из занятых позиций численным преимуществом.

— Враг активно рушит дома и прочее. Зачем?

— Никакого смысла в разрушении гражданской инфраструктуры нет. Зачем стерли в прах Грозный? Алеппо? Это старая советская ментальность: «война все спишет». Другим мотивом таких действий является обычная злоба на защитников, на свою несостоятельность достичь цели. Поэтому выбирается самый доступный способ — уничтожать все подряд, прежде всего, беззащитных гражданских.

— Наиболее активно враг движется на город с запада, — потому что мы там их не ждали? Или потому, что Бердянск сдали без боя?

— Западное направление, как сосредоточение основных усилий штурма, никак с Бердянском не связано. Относительно равнинная местность позволяет играть там с двумя танковыми полками. Аэропорт Мариуполь также находится западнее города. Наша 56-я бригада фронтом развернута именно на запад и ее позиции враг не в состоянии преодолеть 39 суток. Это похоже, что мы их там не ждали?

— Как воюют кадыровцы? Есть много видео, что они светофоры расстреливают.

— Не стоит выделять миньонов Кадырова в какую-то отдельную касту и считать их «супероружием». Бандеровцам безразличны кадыровцы. Это обычная пехота, только иначе одетая, лучше экипированная, не готовая к городским боям, потому что скелет 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни (а правильное название кадыровцев именно такое), — бывшие партизаны. То есть это обычные вчерашние бандиты, своевременно сменившие флаги, без военного образования, без навыков действовать в составе подразделений, которые решали проблемы силового давления на безоружных сограждан и подавление оппозиции в Чечне. Этакая «пехота Путина». К нам добрался батальон под названием «БТГр». Когда полицейские силы начинают притворяться «БТГр», то это ненадолго. Предыдущие гастроли этого кавказского театра состоялись в Гостомеле, где был убит командир полка (генерал-майор, что удивительно для категории «полк»), до этого — в ДАПе [Донецком аэропорту]. Как рассказывали наши киборги о них: «приехали, постреляли, забрали два Камаза трупов и уехали». «Тик-ток войска», — Азов знает, что с этим делать.

— В Мариуполе среди наших военных находится ваш племянник — что он рассказывает о своем состоянии и его собратьях?

— Он выходит на связь раз в неделю. Говорит, что очень тяжело. Немногословный.

— Мариуполь походит именно на ДАП. Может быть, сценарий, что украинским бойцам придется покидать его разрушенным?

— Абсолютно это не ДАП. Это город с довоенным населением около полумиллиона человек, одна из лучших команд городского менеджмента Украины, промышленность, морской порт, аэропорт, достаточно развитая городская инфраструктура. Сейчас уже разрушены примерно 80% города, ущерб оценивается в $10 млрд. Эта трагедия в центре Европы скорее похожа на ядерный удар по Нагасаки: 73 тыс. убитых и 35 тыс. раненых, разрушение на площади 111 км². Площадь Мариуполя — 166 км². Очень хочу ошибиться с количеством жертв среди мариупольцев, но уверен, что мы еще ужаснемся.

— Россияне говорят, что на помощь нашим бойцам были направлены вертолеты. Несколько из них враг сбил и будто бы взял кого-то в плен. Что это за история? И как долго может продержаться город? Когда потребуется его деблокада?

— Информацию о прорыве украинских вертолетов в Мариуполь и обратно я видел в иностранных источниках. Подтверждение Генштаба не видел.

По источникам на западе, в город пыталось прорваться звено транспортных вертолетов Ми-8. И прорвалось. Доставили боеприпасы, еду, медицину. Обратно забрали тяжелораненых. На обратном пути один Ми-8 был сбит, 15 воинов погибли, двое попали в плен, три вертолета добрались до наших. Здесь глубокий респект вертолетчикам, это был невероятный полет.

Относительно того, сколько времени может продержаться город: его защитники уже в четыре раза превысили нормативные сроки обороны (исходя из объемов военных запасов). Бойцы действуют далеко за пределами человеческих возможностей.

Считаю, что время прорваться в город настало.

В целом резюме таково: рвущиеся в Мариуполь силы противника не выглядят непреодолимыми; наши бойцы давно зашли за предел человеческих возможностей; уход защитников из города означает смерть гражданского населения с вероятностью в 100%, поэтому покинуть его нельзя.

Единственный выход, который выглядит более или менее реальным: ВСУ нужно прорваться в город от Угледара, ударив в стык между 163-м полком кафиров и их 810-й бригадой морской пехоты.

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