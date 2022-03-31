Город-герой. Одну из улиц Гданьска переименуют в честь Мариуполя — горсовет
Местный житель проходит возле разрушенного жилого дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Одну из улиц польского города Гданьск переименуют в честь города-героя Мариуполя.
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Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
Предложение назвать одну из улиц Гданьска в честь Мариуполя выдвинул Вадим Бойченко на сессии Гданьского совета.
По его словам, подобная поддержка станет символом того, что Мариуполь находится в сердце каждого жителя польского города и европейца.
Мэр Гданьска Александр Дулькевич добавила, что после войны будут помогать в восстановлении Мариуполя.
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