Город-герой. Одну из улиц Гданьска переименуют в честь Мариуполя — горсовет 31 марта, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Местный житель проходит возле разрушенного жилого дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Одну из улиц польского города Гданьск переименуют в честь города-героя Мариуполя.

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Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

Предложение назвать одну из улиц Гданьска в честь Мариуполя выдвинул Вадим Бойченко на сессии Гданьского совета.

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По его словам, подобная поддержка станет символом того, что Мариуполь находится в сердце каждого жителя польского города и европейца.

Мэр Гданьска Александр Дулькевич добавила, что после войны будут помогать в восстановлении Мариуполя.

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