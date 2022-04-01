Командир полка Азов: Едим раз в сутки и пьем техническую воду 1 апреля, 02:56 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя, заблокированного российскими оккупантами, 31 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Бойцы полка Азов, которые защищают заблокированный российскими оккупантами Мариуполь, едят раз в сутки и пьют техническую воду из-за ограниченных запасов еды. Об этом рассказал командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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«У нас люди порой падают в голодный обморок, потому что рацион питания крайне ограничен. Мы едим один раз в сутки. Ресурсы не резиновые. Мы будем держать город еще долго, поэтому мы учимся экономить. На сегодняшний день нет какой-то огромной роскоши, чтобы обеспечить каждого солдата едой-водой. Поэтому наши запасы провианта тоже иссякают, так же, как и боеприпасы, но мы стараемся экономить и стрелять прицельно, чтобы экономить боеприпасы на следующие дни противостояния», — сказал Прокопенко.



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Командир Азова также подтвердил, что бойцы пьют техническую воду из-за отсутствия чистой питьевой воды:



«Порой приходится обходиться тем, что даже тяжело раненым приходится кипятить техническую воду и употреблять ее. Это настоящая гуманитарная катастрофа, потому что у оставшихся в городе гражданских абсолютно такая же ситуация».



Прокопенко подчеркнул, что защитники Мариуполя сражаются с превосходящими силами противника с надеждой и верой в операцию по деблокаде города. С начала полномасштабного вторжения России украинские бойцы в целом уничтожили больше танкового батальона, подбили не менее двух батальонов бронетехники и удачно сбивали самолеты и вертолеты.

Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских оккупантов. По данным горсовета, с начала полномасштабного вторжения России в городе погибли более 2300 мирных жителей. Установить точное количество жертв невозможно из-за постоянного обстрела Мариуполя российскими оккупантами. В результате российских атак разрушено более 80% инфраструктуры города, в том числе школы и больницы.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто.

28 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе остаются более 160 тысяч человек, которых необходимо эвакуировать.

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