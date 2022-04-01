Горсовет Мариуполя призвал мировое сообщество признать действия РФ в Украине геноцидом украинцев, а Путина — военным преступником 1 апреля, 13:07 Цей матеріал також доступний українською Последствия преступных обстрелов Мариуполя российскими оккупантами (Фото:УП)

Мариупольский городской совет обратился к мировому сообществу с призывом признать военные преступления РФ в городе и Украине геноцидом украинского народа, а президента РФ Владимира Путина — военным преступником.

Такое заявление местные депутаты приняли на внеочередной сессии.

Также в горсовете призвали мировое сообщество объединить усилия по разблокированию международной гуманитарной помощи Мариуполю и организованной полной эвакуации жителей города.



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Кроме того, Мариупольский городской совет осудил военные преступления РФ против жителей Мариуполя, исключив возможность любых форм сотрудничества с оккупантами и коллаборационистами.

«Отмечаем, Мариуполь был, есть и остается украинским городом. […] Единственными легитимными местными властями Мариуполя являются избранные мариупольцами во время законных выборов городской глава и депутаты городского совета», — говорится в обращении.

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Депутаты также решительно осудили массовую депортацию жителей Мариуполя в Россию при полном блокировании международной гуманитарной помощи и усилий центральных и местных властей по полной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

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