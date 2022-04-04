Мариуполь, вероятно, является ключевой целью вторжения РФ — британская разведка 4 апреля, 01:47 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь находится в осаде с 1 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Британская разведка считает, что Мариуполь наверняка является ключевой целью вторжения РФ. Это сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма.

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"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город. Город продолжает испытывать интенсивные невыборные удары, но украинские силы устойчивы, сохраняя контроль в центральных районах. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма», — говорится в сообщении.

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Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли около 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом принудительно вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (на 31 марта из Мариуполя силой вывезли не менее 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на своей машине. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставалось около 160 тысяч человек.

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