В Подмосковье произошел блэкаут из-за атаки дронов — СМИ

1 ноября, 00:29
Москва (Фото: pexels.com/@1363928/)

В Московской области России зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. По данным российских медиа, блэкаут произошел в результате атаки дронов на энергетические объекты региона.

Жители города Жуковский и окрестных населенных пунктов сообщают об исчезновении света ночью.

Реакцию на событие уже опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который коротко отметил: «Московщина теряет свет».

В то же время администрация Жуковского заявила, что отключение электроэнергии связано с «аварийной ситуацией в энергосистеме», не уточняя деталей.

Российские власти традиционно не подтверждают последствий атак дронов по территории РФ.

Редактор: Дарья Харченко

