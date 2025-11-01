В Московской области России зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. По данным российских медиа, блэкаут произошел в результате атаки дронов на энергетические объекты региона.

Жители города Жуковский и окрестных населенных пунктов сообщают об исчезновении света ночью.

Реакцию на событие уже опубликовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который коротко отметил: «Московщина теряет свет».

В то же время администрация Жуковского заявила, что отключение электроэнергии связано с «аварийной ситуацией в энергосистеме», не уточняя деталей.

Российские власти традиционно не подтверждают последствий атак дронов по территории РФ.