Удар по Белгородскому водохранилищу наполнил водой канал Северский Донец. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

«Топ-новость. Белгородское водохранилище. Как и обещал — показываю последствия. Вот так он выглядит сейчас — возле Пантелеймоновки, между Донецком и Горловкой», — написал он.

По словам Андрющенко, это означает, что Силы обороны Украины фактически помогли Донецку. Город получит дополнительные водные ресурсы, что позволит обеспечить нормальное функционирование системы отопления как минимум на неделю.

«Неожиданно приятный двойной эффект одного точного удара. Гуманитарная помощь по-украински», — подытожил он.

25 октября российские СМИ утверждали, что удар по дамбе Белгородского водохранилища украинские войска нанесли ракетами HIMARS.

Позже губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием, подъемные механизмы одного из спускных шлюзов и гребень дамбы.

26 октября командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди подтвердил атаку на дамбу. По его словам, удар по дамбе Белгородского водохранилища нанесли бойцы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, трансформированного из 14-го полка СБС.

Российские медиа сообщали, что на Белгородском водохранилище ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов ВСУ по местной плотине.

Как сообщили пропагандистам из ТАСС в Федеральном агентстве водных ресурсов, в результате ударов по плотине были повреждены донный водовыпуск и оба затвора, отвечающие за регуляцию уровня воды, в результате чего ее уровень уже снизился на метр.