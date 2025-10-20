Оккупанты продвинулись в Купянске, Волчанске и вблизи Торецка — DeepState

20 октября, 15:54
Украинские бойцы ведут активную оборону против российских оккупантов (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/ 156 ОМБр)

Украинские бойцы ведут активную оборону против российских оккупантов

Российские войска продвинулись на территории Харьковской, Запорожской и Донецкой областей, сообщил в понедельник, 20 октября, аналитический проект DeepState.

По данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Купянске и Волчанске на Харьковщине, Плавнях (село Васильевского района Запорожской области), вблизи Торецка (Бахмутский район Донецкой области) и Белой Горы (Краматорский район Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения в Дачном (Днепропетровская область).

Инфографика: DeepState

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV, как действуют оккупанты в Купянске и Покровске.

«О Купянске мы слышали, что [россияне] просочились, происходит зачистка, кстати, даже в исполнении некоторых наших топ-военных командующих звучало о каких-то диверсионных группах — оставьте, это не о диверсионных группах, а об абсолютно обычной строевой пехоте», — отметил Дикий.

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

Глава МВА Андрей Беседин сообщал, что в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState писал, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.

В громаде по состоянию на 28 сентября было 1640 гражданских, на правобережной части Купянска — 680 человек.

