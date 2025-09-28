Купянск в Харьковской области обстреливается войсками России из всех видов вооружения (Фото: Олег Синегубов/Telegram)

Город Купянск в Харьковской области закрыт для въезда, туда могут попасть только военные. Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире телеканала Перший в воскресенье, 28 сентября.

По его словам, в городе находятся ДРГ оккупантов. Однако Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию.

«Ситуация критическая, враг все-таки находится в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе. Сейчас проходит контрдиверсионная операция. К сожалению, сегодня город Купянск — это закрытая территория. Город полностью закрыт для любых служб. Единственный, кто может туда заехать, это наши военные», — отметил Беседин.

Он отметил, что из-за этого эвакуация гражданских жителей максимально затруднена. По словам главы ГВА, покинуть город можно только пешком или обратившись к военным за помощью.

«Эвакуация, к сожалению, максимально затруднена, единственный сейчас способ выехать — это выйти пешком за территорию Купянска. И там уже наши службы — волонтеры, ГСЧС, полиция — заберут и отвезут в более безопасное место. Или обратиться к военным и те обязательно помогут», — сказал Беседин.

Он добавил, что сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности на правобережной части Купянска — 680 человек.

Беседин отметил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, по словам главы ГВА, угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. Кроме этого, в городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

17 и 18 сентября DeepState писал о новых продвижениях оккупантов в районе Купянска.

Андрей Беседин сообщал, что по состоянию на 18 сентября в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксирую в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.