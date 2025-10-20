Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал в эфире Radio NV , как действуют оккупанты в Купянске и Покровске .

«О Купянске мы слышали, что [россияне] просочились, происходит зачистка, кстати, даже в исполнении некоторых наших топ-военных командующих звучало о каких-то диверсионных группах — оставьте, это не о диверсионных группах, а об абсолютно обычной строевой пехоте», — отметил Дикий.

По его словам, в Купянск просачивается не кучка спецназа, которая залезла глубоко в наш тыл и пытается «что-то наделать»: