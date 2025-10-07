Федоренко объяснил, почему россиянам удалось использовать трубу, чтобы попасть в Купянск, и что с ней сейчас

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко с позывным Ахиллес объяснил в интервью Radio NV, почему россияне смогли использовать трубу, чтобы проникнуть в Купянск, и что с этой трубой сейчас.

«Так случилось, что за время, когда Украина находилась в [составе] Советского Союза, Харьковская область, которая граничит с Российской Федерацией, имеет существенную протяженность границы, она связана сетями. Это и газовая система, газовые трубы, и „аммиачки“, и другие коммуникации. Как вы понимаете, на тот период времени эта вся документация по строительству разрабатывалась, а также хранилась в самой Российской Федерации, в Москве. То есть в России есть все чертежи всех коммуникаций, которые строились в советские времена на территории Украины», — рассказал Федоренко в эфире Radio NV.

По его словам, трубу заранее не выкопали, чтобы россияне не могли по ней передвигаться, потому что северная окраина Купянска контролировалась огневыми средствами оккупантов, хотя и находилась под контролем Сил обороны.

«Возможности выкопать не было, потому что техника, а также личный состав, который выполнял бы задачи, имел бы существенные повреждения. Техника гарантированно была бы уничтожена. Мы об этом можем судить по тому, как мы уничтожаем инженерную технику противника на левобережье Купянщины», — объяснил командир полка Ахиллес.

Федоренко добавил, что труба была повреждена «в инженерном плане» — были закрыты заслонки, которые ее перекрывают. Он продолжил, что после оккупации Голубовки россияне восстановили проход через трубу и начали ее использовать для сообщения.

«После этого было нанесено огневое поражение именно в районе реки Оскол. Почему? Потому что там труба проходит по дну, как следствие благодаря достаточно серьезному боеприпасу, групповому удару, удалось перебить трубу, она буркнула. Что имеется в виду? Набралась воды. На текущий момент противник ее [не может] применять и переходить с левого на правый берег», — сообщил командир полка Ахиллес.

Федоренко также заверил, что хотя ситуация в Купянске напряженная и «достаточно динамичная» у Сил обороны есть возможности максимально оттеснить оккупантов от города.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

17 и 18 сентября DeepState писал о новых продвижениях оккупантов в районе Купянска.

Руководитель городской военной администрации Андрей Беседин сообщал, что по состоянию на 18 сентября в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.

28 сентября Беседин заявил, что Купянск сейчас закрыт для въезда и туда могут попасть только военные. По его словам, в городе находятся ДРГ оккупантов, но Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию. Он отметил, что из-за этого эвакуация гражданских жителей максимально затруднена.

По словам главы МВА, покинуть город можно только пешком или обратившись к военным за помощью. Он сообщил, что сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности на правобережной части Купянска — 680 человек. Он также заявил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, Беседин заявил, что угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и с погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. Кроме этого, в городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.

В Генштабе 28 сентября заявили, что Купянск находится под контролем ВСУ и в нем проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.