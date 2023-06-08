Подрыв ГЭС: есть доказательства военной цели россиян, Укрэнерго уже готовит решение, чтобы восстановить судоходность Днепра — Кубраков 8 июня, 14:52 Последствия подрыва Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Подрыв Каховской ГЭС позволил России высвободить часть войск на оккупированной территории юга Украины для возможного применения на других участках фронта, указал на военную цель теракта Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Об этом Кубраков, который вернулся из Херсонской области, заявил 8 июня на специальном мероприятии NV Диалоги о восстановлении Украины.

Вице-премьер признал: он до последнего не верил в то, что столь масштабное преступление будет совершено. «Мы не перестаем удивляться тому, насколько больны наши соседи, люди и лидер этой страны [Владимир] Путин. Когда еще в октябре появилась первый раз информация, что дамба заминирована, мы начали готовиться с местными властями, с областными государственными военными администрациями — готовить проекты, водопроводы и так далее. Но было ощущение, что этого не произойдет. И каждый раз это „не произойдет“ — оно каждый раз происходит. И теперь самая большая техногенная катастрофа происходит на нашей территории», — отметил Александр Кубраков.

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Он подтвердил, что на левобережье Херсонской области, где затопленных территорий больше, людям никто не помогает, а оккупанты бросили их на произвол судьбы. «Это лишний раз доказывает, что здесь был чисто практический военный расчет [россиян]. Они это сделали, потому что понимают, что с этого направления теперь им не будет никакой угрозы. Большую часть войск с этого направления они высвободили, чтобы применить на других территориях. И плевать они хотели на людей, на временно оккупированный Крым и т. д. », — подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что сейчас почти 2 тыс. домов затоплены, а 80 населенных пунктов оказались в зоне риска.

Самым тяжелым фактором трагедии в настоящее время Кубраков назвал то, что ситуация еще не стабилизировалась: уровень воды ниже по течению добавляется, а в Каховском водохранилище — падает.

Сейчас самый главный приоритет, по словам Кубракова, это скорейшее обеспечение водой крупных городов Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областей, которые зависели от водоснабжения из Каховского водохранилища. «То есть это строительство новых водопроводов и строительство новых скважин с питьевой водой. Это будет самое тяжелое сейчас», — признал чиновник.

Он также ответил на вопрос о том, нужно ли отстраивать дамбу Каховской ГЭС и какой будет стоимость такого проекта. Кубраков призвал пока отложить вопрос о стоимости финансирования. «Укрэнерго сейчас работает и они разрабатывают проектное решение, которое позволит сделать эту перемычку и перекрыть дальнейшее падение воды. Они будут готовы достаточно быстро и, когда будет проект — будут цифры, будем понимать, сколько это стоит», — пояснил вице-премьер.

Однако он подчеркнул, что реализовать хотя бы такой проект точно необходимо, «даже с очень прагматичной точки зрения». «У нас Днепр был судоходный, а сейчас судоходство на Днепре остановится. Шлюз на этом водохранилище не будет работать, потому что он рассчитан на другие высоты [уровня воды], поэтому уровень воды когда спадет, нам это точно будет нужно. И это я даже не говорю об Укргидроэнерго, о производстве гидроэлектроэнергии, которая тоже нам в этом регионе была нужна», — напомнил Александр Кубраков.

Он также выразил возмущение тем, что западные медиа «решили, что позиция неоднозначная, что не понятно, кто это сделал и как это было сделано». Кубраков напомнил, что еще в октябре 2022 года Украина четко заявляла, что именно Россия заминировала дамбу и Каховскую ГЭС со стороны оккупированной Новой Каховки.

8 июня в Киеве с 10.30 до 17.30 проходит новое мероприятие «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины». Для обсуждения послевоенного восстановления Украины NV пригласил на независимую площадку ведущих дипломатов, экспертов, бизнесменов и политиков.

Среди спикеров: посол США в Украине Бриджит Бринк, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, CEO Dragon Capital Томаш Фиала, региональный директор NEQSOL Holding Украина Владимир Лавренчук, министр обороны Алексей Резников, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, управляющий партнер McKinsey & Company в Украине Александр Кравченко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев и другие.