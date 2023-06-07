«Россияне заранее готовились». Военный взгляд на последствия катастрофы на Каховской ГЭС — интервью NV с Романом Костенко 7 июня, 10:21 NV Премиум Роман Костенко на фоне затопленной набережной Херсона (Фото:Roman Kostenko via Facebook/Handout via REUTERS)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сейчас находится в Херсоне и собственными глазами видит, как вода после вызванной россиянами катастрофы на Каховской ГЭС смывает все — дома, машины, деревья.

В интервью Radio NV нардеп подробно рассказал, что происходит на юге Украины, как можно было взорвать плотину и главное — зачем это сделали оккупанты.

— Опишите, пожалуйста, что вы видите. Каковы масштабы бедствия?

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— Мы можем сейчас только прогнозировать масштабы бедствия. Думаю, что никто [точно] не знает, но мы примерно понимаем. Кто-то рисует карты какие-то цифровые, насколько будут затоплены территории. Но я думаю, что последствия мы увидим через несколько дней, возможно, через неделю.

Вода постоянно прибывает. На реке очень сильное течение. Поднялось уже на глаз примерно метра на три. Видишь, как плывут дома, как плывут автомобили. Смывает все — от мин, которые находились на побережье, до деревьев с корнями. Все несет.

Поэтому кто бы сейчас что ни говорил, все лишь теоретически понимают последствия, масштабы катастрофы. Но какими они будут действительно, я думаю, мы увидим через некоторое время. Вода смывает все на своем пути. Поперекрывало некоторые переезды, мосты. Люди сейчас по правобережью Херсонской области не могут передвигаться, не могут выехать из своих сел. Это только все начинается. Через некоторое время мы поймем реальные масштабы этой катастрофы.

— Насколько быстро затапливаются населенные пункты сейчас?

— На глаз могу сказать. Я утром [6 июня] подошел, только что была сорвана дамба, стоял забор где-то метровый, я его полностью видел, при мне туда вода только начала наступать. Затопила первую линию набережной Херсона. Через два-три часа, этот забор как раз поглощала вода. Поэтому я не знаю.

Кто-то говорит, что за час [вода поднимается на] 5−10 сантиметров. Я думаю, что в начале будет больше, потом как-то будет становиться меньше. Видимо, метр за несколько часов.

Но я думаю, что все же там есть какая-то граница.

Если мы говорим о левобережье, которое сейчас временно оккупировано россиянами, то оно как раз в низине — на десятки метров находится ниже, чем территория правобережья. И весь этот удар пойдет именно туда. И поэтому там сейчас уже масштабы больше.

Во-первых, Новая Каховка, которая градообразующим предприятием была, когда еще в 1960-е годы строилась и плотина, и ГЭС. И эта Новая Каховка строилась именно под это предприятие, она как раз внизу находится. Смотрим сейчас видео в СМИ, в каких-то мессенджерах, что там уже центр затоплен — дом культуры, памятник. Вода — больше метра, видимо, в центре города.

И другие города левобережья — Олешки, Голая Пристань — тоже массово подтапливаются. И дорога на Крым, которая идет. И я думаю, что там [пострадают] большие территории.

Здесь же вопрос в другом. Кто-то из экспертов говорит, что оно так и останется. И будет такая большая болотная территория. А кто-то говорит, что она разольется, и через неделю-две снова сольется, упадет все в Черное море, и снова Днепр войдет в свое русло.

Реальные масштабы катастрофы мы увидим через неделю, может, через две, когда это все стабилизируется.

Как это повлияет на ведение боевых действий? Когда это все закончится, мы посмотрим, как это станет, тогда можно будет говорить, как повлияет. Сейчас, когда это все движется, когда из Никополя, Берислава вода идет, здесь она прибывает, это все предположения.

Мы посмотрим, как изменится ландшафт, как изменится обстановка, как изменится рельеф. А мы знаем, что рельеф влияет на поле боя. Поэтому будем уже исходить из того, что будем иметь.

— То есть сейчас рано говорить, как это повлияет на украинское наступление?

— Рано оценивать ситуацию именно на Херсонщине. Здесь у нас был один путь — это форсирование Днепра. Да, мы понимаем, какова цена вообще форсирования Днепра при наличии там построенных оборонительных сооружений и заминированности. Единственный путь от Херсона и до Запорожья была новокаховская дамба, где можно было пройти не по воде. Россияне это знали. Это единственное место они сильно его заминировали, средства радиоэлектронной борьбы, средства ПВО его сильно прикрывали. Поэтому они его держали для того, чтобы мы его не прошли.

Повлияет ли это на наступление? На наступление со стороны Запорожья, на востоке, на направление белгородское или еще какое-то другое это особо не повлияет.

Военные на этом направлении, гражданские люди, все службы и, я надеюсь, наши партнеры будем бороться с последствиями этой техногенной катастрофы так, чтобы наши силы обороны не отвлекались от того, чтобы освобождать наши территории.

— Какой должна была быть сила взрыва? И что надо было туда заложить, чтобы действительно разрушить железобетонную плотину, которая рассчитывалась на то, что должна выдержать и прямые попадания?

— Для этого мне должны описать задачу. Например, существует плотина шириной 300 метров, толщина бетона такая-то, марка бетона такая-то, прочность бетона такая-то. И я все это сложу в формулу и скажу вам, сколько нужно взрывчатого вещества, чтобы либо сделать маленькую дырочку, либо конкретно разрушить дамбу.

Если говорить о тех бетонных сваях, которые есть, речь идет о тоннах, возможно, и о десятках тонн взрывчатого вещества, сосредоточенных в одном месте. Для того, чтобы пробить в одном месте. Мы видим, как оно в нескольких местах было сорвано, тогда, возможно, и больше.

Но, насколько я знаю, когда эти дамбы строились, то все же в них были более слабые места, которые были специально еще технологически продуманы для того, чтобы туда можно было закладывать взрывчатку теоретически.

Мы знаем, что россияне со Второй мировой любили подтапливать своих людей, когда какая-то армия наступает. Поэтому это должно быть продумано в таких объектах для того, чтобы в отдельных местах заложить [взрывчатку] и взорвать. Для этого нужно меньше будет [взрывчатого вещества]. Я думаю, россияне этим и воспользовались.

[Эти специальные места] должны быть подготовлены, туда закладываешь взрывчатку, взрываешь. Тогда ее надо гораздо меньше в тех местах. Надо четко понимать задачу: ширину, высоту, прочность материала, какой бетон заливался, чтобы все эти коэффициенты посчитать. Я думаю, они посчитали, у них хватает специалистов для того, чтобы можно было все это сделать.

Инфографика: NV

— Россияне могли преследовать еще какую-то цель, кроме как замедлить украинское контрнаступление?

— Не знаю. Сложно сказать, что с военной точки зрения вообще здесь есть какая-то логика. Только взорвать дамбу, чтобы мы по ней не прошли. Но, с военной точки, зрения это узкий участок местности. Можно обеспечить ее непроход или взорвать уже в крайнем случае, когда уже пошли по ней.

Это можно сделать дистанционно, например. Дать возможность перейти какой-то части войск, потом их заблокировать и все же взорвать. Просто делать это на опережение — это такая себе история. Это история просто об отвлечении какого-то внимания и о создании техногенной катастрофы.

Я вам скажу больше. Я работаю на этом направлении, мы летаем постоянно и занимаемся тем, что уничтожаем российскую технику в больших количествах. И артиллерия наша, и мы непосредственно, подразделения, с которыми я работаю. В последнее время мы заметили, что противник отвел технику, поставил ее дальше. Я просто сейчас сам анализирую, не беру других военных, у которых своя точка зрения. Но я сначала подумал, что это из-за того, что мы наносим им сильные потери — они просто отвелись и поставили войска подальше, чтобы мы их не доставали.

Потом мы увидели, как они, имея хорошую линию окопов, построенную еще с самого начала, когда они были на правобережье, начали переносить чуть выше, на другие направления. Мы себе тоже задавали вопрос, когда разведывали: зачем они это делают? Делают и делают, нечем заняться.

А сейчас понимаем, что мы не представляли, что у них хватит ума взорвать ГЭС. А они отвели свою технику, отвели свои войска. И они уже заранее готовились к тому, что будут подтапливать эти районы — чтобы себя уже обезопасить полностью с направления Днепра, чтобы можно было сконцентрироваться полностью на тех направлениях, на которых сейчас более активные боевые действия идут.

— Они успели все войска отвести? Или сейчас у них тоже происходит эвакуация?

— Нет такой информации. Они включили свою радиоэлектронную борьбу, пытаются [сделать так], чтобы мы не летали, не смотрели, что там происходит, не видели масштабов катастрофы. Надеюсь, что наши партнеры через спутники все же покажут нам.

Но они все глушат. И, возможно, это тоже продумано — они хотели, чтобы мы не видели, как река разливается. Я думаю, что большинство техники они все же отвели на безопасное расстояние, чтобы не попасть под затопление.

— Какой должна быть реакция Украины, чтобы мир адекватно отреагировал на то, что делают россияне?

— Мы должны сейчас включить все свои возможности для того, чтобы донести до всех стран ООН, до последней страны, самой маленькой на карте мира, что если мы не остановим РФ, то она остановит нас. Что никто не спасется, даже если это страны Африки, Азии, Латинской Америки. Что Россия перешла уже черту, за которой уже оружие не имеет никакого значения.

Кто-то уже сравнил произошедшее с взрывом атомной бомбы в размере 5 или 10 килотонн. Конечно, без радиационного заражения, но по масштабам разрушений почти то же самое. Если Россия уже пошла на этот шаг, это означает, что россияне будут бить где угодно, это может задеть кого-угодно.

Инфографика: NV

Мы же понимаем, что сейчас [вода] пойдет в Черное море. У нас левобережье — это были сельскохозяйственные земли, которые кормили и Европу, и мир, и Африку. И они это все сейчас затопили.

Экономически. Это повлияет на людей? Это угроза для людей? Да. Много разных заводов, которые попадут под затопление, которые перестанут функционировать, которые, возможно, будут загрязнять в том числе воды Черного моря. Запорожская АЭС, которая сейчас под угрозой. Говорят, что еще есть альтернативные средства ее охлаждения, но мы не знаем, что там происходит, и к чему может привести то, что произошло на каховской плотине. Сейчас перестанет охлаждаться [энергоблок] и что?

Мы уже не говорим о миллионах людей, которые останутся без воды на нашей территории. Это Марганец, Никополь и везде вниз. А левобережье может остаться полностью без света и воды уже сейчас, и подтопленным. Это катастрофа уже такого масштаба, что мир должен на это отреагировать.

А что мы имеем? Сейчас созывают ООН, Россия начинает тыкать на нас пальцами: «Это они». И опять в Совбезе заблокирует любое решение. Террористы. По факту страна-террорист в Совбезе ООН, которая не имеет права там быть, ее туда никто не звал, ее там не было. Правопреемницей СССР она сама себя назвала. Украина была принята туда, а Россия не была. Зато Россия имеет право наложить вето на любое решение, которое примут 200 стран в мире.

Это уже такие анахронизмы, которые нужно убирать. Все страны [должны быть] одинаковы, принимать одинаковые решения. Вторая мировая война закончилась, Россия развязала уже другую войну — самую большую в современной истории войны. Она уже должна нести наказание от всех стран мира.

— Если эти техногенные катастрофы понравятся рашистам, мы должны приготовиться к тому, что они будут бить по подобным сооружениям на территории Украины?

— Да, мы должны быть готовы. Мы помним, что россияне всю зиму уничтожали наши тепловые, электростанции для того, чтобы мы не имели света. Сейчас они перешли на гидрогенерацию. А дальше у нас остаются только атомные.

А мы понимаем, что атомные — это своя специфика. Они генерируют более 30% нашего электричества. Но для того, чтобы их стабилизировать, для того, чтобы их уравнивать, однозначно должна быть гидро- и теплогенерация. Россияне хотят выбить гидрогенерацию, чтобы сделать нас страной, которая не имеет электричества, для того, чтобы отбросить нас назад. Я думаю, это их цель.

Мы должны быть готовы, что они будут наносить еще удары по другим ГЭС.

— Это всколыхнет сейчас мир так, чтобы принятие политических решений было существенно ускорено?

— Главное, чтобы мир не испугался. Я надеюсь, что это всколыхнет, что нам больше начнут помогать, а не наоборот. Знаете, [так может быть]: «Смотрите, на что пошла РФ, давайте мы немножко притормозим с помощью, потому что, не дай Бог, она завтра сделает еще что-то». Здесь либо пан, либо пропал.

Мы должны показывать, что мы дойдем до конца, что нам не важно, что сделает Россия, мы все отстроим. Но сейчас вопрос того, или мы в ярме дальше с нашей инфраструктурой, или мы отстраиваем все, как свободные люди, весь мир о нас знает, мы идем дальше как независимая страна. Ни одна плотина, ни одна ТЭС не стоит будущего нашего государства.

Нужно это защищать, нужно предупреждать такие катастрофы, но мы понимаем, что на первом месте — суверенитет, свобода и все остальное. Оно было построено, еще будет построено, и лучше построим.

— Насколько возможно оценить те меры, которые сейчас прилагает Украина для минимизации этой катастрофы, включая меры по эвакуации населения?

— Эту катастрофу предотвратить было довольно сложно. Я не знаю даже, как. Если россияне полностью владели этой станцией. И они имели возможность закладывать туда взрывчатку и контролировать, когда это сделать.

По поводу эвакуации. Мне прямо обрывают телефон, все звонят. У меня есть лодка, у меня есть катер, у меня есть джип, у меня есть лодка на веслах, у меня есть какие-то мешки с едой, я готов дать свой какой-то домик, разместить туда людей.

Но у нас есть другой вопрос: многие люди не хотят уезжать из своих домов, пытаются подчерпывать воду, обкладывать: «Мы не уедем. Россияне пришли — мы не уехали, россияне бомбили после деоккупации — мы не уехали, а сейчас вода пришла, мы должны куда-то ехать, все свое бросать?»

Вы помните кадры из Бахмута или других населенных пунктов — того же Мариуполя, когда люди просто отказывались покидать свои дома. Сейчас примерно такая же история. И сейчас наши службы все работают над тем, чтобы людей эвакуировать в безопасное место и обеспечить их всем необходимым для проживания.

— Мир не испугался?

— Сложно. У меня особо не было времени, чтобы посмотреть на реакцию мира, но особо испуганных не вижу никого. А что тут уже пугаться? Это наши вопросы. Мы понимаем, что идет война, возможно все, что угодно. А мир или помогает нам, или нет. Если они уже решили нам помогать, я думаю, что их не должно ничего дальше останавливать. Они должны быть готовы, что Россия может включиться максимально.