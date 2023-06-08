Как сейчас выглядит разрушенная Каховская ГЭС и затопленные близлежащие села — видео 8 июня, 13:29 Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области, 8 июня 2023 года (Фото:Скриншот видео ГПСУ/Telegram)

Государственная пограничная служба Украины показала, как выглядит Каховская ГЭС и близлежащие затопленные села Херсонской области на третий день после подрыва россиянами плотины.

Видео с коптера ГПСУ опубликовала в четверг, 8 июня, в Telegram.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Инфографика: NV

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



Всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуировали более 2000 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.