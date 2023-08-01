Бессмысленные действия оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки ремонта на Крымском мосту 1 августа, 13:29 После атаки морских дронов на Крымский мост 17 июля был значительно поврежден один из пролетов (Фото:Stringer/Reuters)

В Сети появились спутниковые снимки Крымского моста, на которых видны ремонтные работы оккупантов после атаки на объект 17 июля.

Снимок опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в своем Twitter.

«Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива», — отметил он.

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На них видны ремонтные бригады россиян.

Фото: @bradyafr

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Инфографика: NV

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.

