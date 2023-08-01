Бессмысленные действия оккупантов. В Сети появились спутниковые снимки ремонта на Крымском мосту
После атаки морских дронов на Крымский мост 17 июля был значительно поврежден один из пролетов (Фото:Stringer/Reuters)
В Сети появились спутниковые снимки Крымского моста, на которых видны ремонтные работы оккупантов после атаки на объект 17 июля.
Снимок опубликовал сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк в своем Twitter.
«Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива», — отметил он.
На них видны ремонтные бригады россиян.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.
Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.
Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.
Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.
Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.