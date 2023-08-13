«Преступления РФ не останутся без ответа». Зеленский прокомментировал задымление на Крымском мосту 13 августа, 23:11 Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задымление на Крымском мосту и заявил, что преступления РФ не останутся «без ответа» (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что серия взрывов и «красноречивое задымление на Крымском мосту» является свидетельством того, что Украина не оставит без ответа ни одного преступления страны-агрессора.

Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращения.

«Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа», — заявил Зеленский.

Видео дня

В субботу, 12 августа, прогремела серия взрывов на Крымском мосту. Российские оккупационные власти сообщили о закрытии переправы и работе ПВО.