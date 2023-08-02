«Бавовна» в оккупированном Крыму: вблизи Симферополя прогремел взрыв 2 августа, 11:03 «Бавовна» в оккупированном Крыму (Фото:https://t.me/Crimeanwind)

В среду, 2 августа, в оккупированном Крыму прогремел взрыв, в частности, его слышали возле поселка Гвардейское в Симферопольском районе.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

В этом населенном пункте расположена авиабаза Гвардейское. На фото видно, что после взрыва в небо поднимается черный дым.

Российские оккупанты пока никак не комментировали взрывы.

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30 июля в минобороны страны-агрессора России заявляли, что оккупированный Крым «атаковали» сразу 25 беспилотников. По версии оккупантов, 16 из них «сбили».

Вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму взорвался склад боеприпасов российских войск. По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ.

24 июля взрывы произошли на аэродроме в поселке Веселое под Джанкоем, а 22 июля — на аэродроме Октябрьское, где, по данным росСМИ, хранилось три тонны артснарядов.