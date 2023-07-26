Взрывы в Веселом. Как сейчас выглядит аэродром в оккупированном Крыму — спутниковые фото 26 июля, 11:45 Последствия взрывов на аэродроме в Веселом в оккупированном Крыму (Фото:Planet/Радио Свобода)

Радио Свобода показала, как выглядят последствия взрывов на аэродроме в поселке Веселое под Джанкоем в оккупированном Крыму, которые произошли 24 июля.

Спутниковые снимки опубликовал проект Крым.Реалии.

На них видно следы пожара на аэродроме, который уже не функционирует. Однако, как выяснили OSINT-аналитики, еще в ноябре 2022 года оккупанты активизировались и начали там строительные работы. Как пишет издание, в Веселое могли завозить, в частности, боеприпасы для средств ПВО дальнего или среднего радиуса действия.

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24 июля российские оккупанты заявили о попадании в склад с боеприпасами в Джанкойском районе. Также сообщали о взрывах со стороны Веселого, где расположен аэродром. Гауляйтеры говорили об атаке дронов, 11 из которых, якобы смогли «нейтрализовать».

22 июля в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар возле поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА «произошла детонация на складе боеприпасов».

Утром 19 июля на полигоне в Кировском (Ислямтерецком) районе оккупированного полуострова вспыхнул пожар — начал гореть и взрываться склад боеприпасов армии РФ возле Старого Крыма.