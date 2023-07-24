Взрывы в Крыму 22 июля: на военном складе хранилось три тонны артснарядов — росСМИ 24 июля, 15:32 Пожар в Крыму в результате атаки беспилотника (Фото:ЧП Симферополь/Телеграм)

Во время атаки беспилотника на временно оккупированный Крым 22 июля загорелся военный склад, где хранилось три тонны артиллерийских снарядов, сообщает российское издание ASTRA в Telegram в понедельник, 24 июля.

Источники рассказали изданию, что на складе, который горел в поселке Октябрьское Красногвардейского района, хранилось три тонны артиллерийских боеприпасов.

Издание отметило, что склад вспыхнул из-за атаки дрона.



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22 июля в Крыму слышали серию взрывов, в результате которых произошел пожар вблизи поселка Октябрьское, расположенном примерно в 43 км от Симферополя. Оккупационные «власти» Крыма сообщили об атаке беспилотников.

Крымский гауляйтер Сергей Аксенов сначала сообщил об атаке беспилотников «по инфраструктурным объектам» Красногвардейского района оккупированного Крыма. Именно в этом районе расположен поселок Октябрьское.

Впоследствии Аксенов признал, что в результате удара БПЛА «произошла детонация на складе боеприпасов» . По его словам, было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места взрывов, а «для минимизации рисков» движение по Крымской железной дороге прекращено. Пострадавших в результате взрывов, как заявил крымский гауляйтер, нет.

В ВСУ, в свою очередь, подтвердили уничтожение нефтебазы и складов российской армии в Октябрьском.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что жителей поселка Биюк-Онлар (Октябрьское) в Крыму, где в результате попадания в склад боеприпасов произошла их детонация, отселяют за 10−13 км.



