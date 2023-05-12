Залужный рассказал об уничтожении крейсера Москва: РФ затянула это ржавое корыто в зону поражения 12 мая, 22:47 Подбитый крейсер Москва в Черном море, апрель 2022 года (Фото:Mike Right / Twitter)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как украинские военные уничтожили крейсер Москва, и назвал российские корабли, которые планируют ликвидировать Вооруженные силы.

В интервью Дмитрию Комарову, которое 12 мая транслирует 1+1, Залужный рассказал, что украинские военные хотели снизить, а после полностью убрать любую активность Черноморского флота РФ.

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«Крейсер Москва — это как те огромные колоны, которые ехали в сторону Киевской области. Без страха сопротивления, без возможности вообразить, что вторая армия мира может быть кем-то поражена или уничтожена. Затянули эти колоны под Киев и так же затянули это ржавое корыто собственно в зону поражения. Соответственно мы должны были воспользоваться этим шансом», — сказал Залужный.

Он подчеркнул, что ВСУ еще не полностью выполнили свои планы и продолжают свою работу по ликвидации Черноморского флота РФ. Залужный также перечислил корабли, которые планируют уничтожить украинские военные.

«Мы обязательно доберемся и до Григоровича, и до Эссена, и до Самума, и до остальных (российских кораблей — ред). Вопрос времени», — сказал главнокомандующий ВСУ.

13 апреля 2022 года ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По данным украинской стороны, из-за шторма эвакуация не удалась и с крейсера Москва спасли лишь 58 человек из примерно 500.