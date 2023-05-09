Военные тайны и уловки. Валерий Залужный впервые рассказал украинским СМИ о войне с РФ 9 мая, 14:53 Валерий Залужный впервые раскрывает военные тайны о начале полномасштабного вторжения РФ (Фото:Пресс-служба 1+1)

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный с 24 февраля 2022 вынужден принимать тяжелые и оперативные решения, чтобы противостоять российскому вторжению и защищать Украину. Генерал впервые пообщался с украинскими журналистами и раскрыл тайну, как удалось уничтожить россиян в начале 2022 года, как он переживает потери и многое, о чем можно было только догадываться до сих пор.

Журналист Дмитрий Комаров во время войны ведет новый проект «Рік. За кадром», в котором освещаются разные аспекты противостояния украинского народа российскому вторжению. 12 мая в 21:30 выйдет третья часть этого проекта, в которой покажут полную версию интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

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Это впервые, когда Валерий Залужный общается с украинскими журналистами – до этого он общался с изданиями The Economist и американским TIME.

С самого начала полномасштабного вторжения комментарии от генерала Залужного выходили только в печатном виде. Дмитрий Комаров впервые записал видеоинтервью с «Железным генералом». Этого разговора журналист и телеведущий ждал целый год.

В интервью Валерий Залужный впервые откроет военные тайны, которые во втором году полномасштабного вторжения уже можно озвучивать.

Залужный объясняет Дмитрию Комарову, как Вооруженным силам удавалось перемещать технику незаметно для всей страны и какие действия и решения помогли Украине выстоять в первые сложные недели полномасштабного вторжения 2022 года.

«Был проведен огромный комплекс обучения. И не один. Который позволил полностью изменить конфигурацию противовоздушной обороны. В результате чего сохранить этот потенциал, который сохраняется до сих пор. Был проведен огромный комплекс мероприятий», – рассказал Валерий Залужный.

Кроме того, Валерий Залужный рассказал, что утром 24 февраля состоялся самый неожиданный для него разговор с человеком не из Украины.

«Буквально я в 5 часов утра получил телефонный звонок от человека, который мне был не очень приятным. Звонок был из-за границы. И этот человек просил у меня прощения», ― рассказывает Залужный.

Главнокомандующий ВСУ в видеоинтервью ответил на более личные вопросы, как он переживает потери, как часто видится с родными и как семья реагирует на риски войны.

Интервью Валерия Залужного Дмитрию Комарову https://www.youtube.com/watch?v=q2c2StsQQ-M&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB1%2B1

Также Залужный поговорил с Комаровым о письмах от детей, искоренении «советчины» из украинской армии и о том, что может вызвать слезы у «Железного Генерала».