Во время эвакуации из Азовстали удалось зафиксировать данные 1800 украинских военных — КХ 1 сентября, 13:14 Генеральный директор МККК Роберт Мардини (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Международный комитет Красного Креста при эвакуации украинских защитников с завода Азовсталь задокументировал личные данные около 1800 человек. При этом информации об общем количестве военнопленных в организации не располагают.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ .

«Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто вне наших возможностей», — сказал он.

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Мардини добавил, что в настоящее время представителям ЧХ удалось посетить всего несколько сотен военнопленных с обеих сторон. И они продолжат требовать доступ ко всем незаконно удерживаемым, руководствуясь гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям.

Глава МККК не знает точного количества военнопленных и не хочет спекулировать цифрами. В то же время он отметил, что представители организации «ежедневно общаются, чтобы получить полный доступ к военнопленным».

Мардини отказался рассказывать об условиях содержания тех военнопленных, которых представителям МККК удалось посетить, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания "Украинская правда", с территории Азовстали вышли 2449 защитников , их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 – военнослужащие полка Азов.

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