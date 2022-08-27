Красный Крест и ООН в этом слабы. Переговоры об обмене защитников Мариуполя идут тяжело — Подоляк

27 августа, 02:11
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Защитники и защитницы Мариуполя после выхода с Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники и защитницы Мариуполя после выхода с Азовстали (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с РФ о возврате в Украину защитников и защитниц Мариуполя идут тяжело.

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Подоляк подчеркнул, что Красный Крест и ООН должны занять более активную позицию в вопросе обмена пленными.

«Мы говорим и о защитниках Азовстали, но дело продвигается тяжело, потому что Россия хочет извлечь из них максимальную пропагандистскую выгоду. Красный Крест и ООН в этом слабы. Они должны стать активнее», — заявил он.

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Подоляк отметил, что Россия должна ответить за военные преступления в Украине, иначе вся система европейской безопасности потеряет авторитет.

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29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали, в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

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Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания «Украинская правда», с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов.

https://www.youtube.com/watch?v=WZgAdp2jisQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь ООН Красный Крест Азовсталь Обмен пленными Война в Украине Михаил Подоляк Война России против Украины

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