«Не будет окна переговоров». Подоляк назвал последствия фейкового процесса над украинскими военнопленными

25 августа, 15:21
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Клетки, которые Россия построила в помещении филармонии в Мариуполе, чтобы устроить судилище над украинскими военнопленными (Фото:Mariupol City Council/Handout via REUTERS)

Клетки, которые Россия построила в помещении филармонии в Мариуполе, чтобы устроить судилище над украинскими военнопленными (Фото:Mariupol City Council/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ перечислил последствия фейкового процесса над украинскими военнопленными, который оккупанты намерены провести в Мариуполе.

В интервью НВ Подоляк подчеркнул, что в этот раз России не поможет «пропагандистская мишура».

https://www.youtube.com/watch?v=DDX13wPbNSE&t=3s

Советник главы ОП напомнил, что у судилища, которое намерена устроить Россия, нет никаких юридических рамок.

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«Это просто абстракция, которую устроили уголовные элементы этой квазиреспублики, не имеющие вообще никаких полномочий, не имеющих отношения к международному праву, к какой-либо другой юрисдикции. Война идет между Россией и Украиной, мир это понимает, Россия тоже это уже понимает. Нет „ЛНР“, „ДНР“. Почему они постоянно говорят об этом? Потому что хотят все-таки втулить „ЛНР“, „ДНР“ в качестве чего-либо, но чтобы не отвечать напрямую за войну в Украине. То есть РФ, организаторы судилища уже будут одномоментно признаны (даже без того, чтобы суды проводить) военными преступниками, потому что они сознательно нарушают Женевские конвенции с точки зрения обращения с военнопленными», — пояснил он.

Подоляк отметил также, что российское судилище не будет признано нигде в мире и никоим образом не изменит статус украинских военнопленных.

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«Мы это подчеркиваем: для нас принципиально, чтобы Международный [комитет] Красного Креста, который является определенным гарантом того, что с военнопленными с российской стороны будут более или менее правильно обходиться, чтобы он вмешался в эту ситуацию более активно», — сказал советник. главы ОП.

Также он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что судилище над защитниками Мариуполя сделает невозможными переговоры между Украиной и Россией.

«Президент это особо подчеркнул. С момента, как только прозвучит „мы начинаем какое-либо судилище“, окно для любых переговоров в политически-военном плане отменяется. Не будет такого окна больше», – отметил Подоляк.

12 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовятся устроить судилище над украинскими военнопленными, срочно переоборудывая здание филармонии в тюрьму, чтобы успеть до 24 августа.

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В интервью Радио НВ Андрющенко заявлял, что к судилищу Россия намерена привлечь подконтрольные ей Беларусь и Сирию.

О намерении устроить судилище над украинскими военнопленными в здании филармонии в Мариуполе сообщала также украинская разведка.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Россия на это решится, переговоры станут невозможными.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Мариуполь Украина-Россия Азовсталь Война в Украине Военнопленные Российско-украинская война Полк Азов Радио НВ Михаил Подоляк Война России против Украины

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