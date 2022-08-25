«Не будет окна переговоров». Подоляк назвал последствия фейкового процесса над украинскими военнопленными 25 августа, 15:21 Клетки, которые Россия построила в помещении филармонии в Мариуполе, чтобы устроить судилище над украинскими военнопленными (Фото:Mariupol City Council/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ перечислил последствия фейкового процесса над украинскими военнопленными, который оккупанты намерены провести в Мариуполе.



В интервью НВ Подоляк подчеркнул, что в этот раз России не поможет «пропагандистская мишура».



Советник главы ОП напомнил, что у судилища, которое намерена устроить Россия, нет никаких юридических рамок.



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«Это просто абстракция, которую устроили уголовные элементы этой квазиреспублики, не имеющие вообще никаких полномочий, не имеющих отношения к международному праву, к какой-либо другой юрисдикции. Война идет между Россией и Украиной, мир это понимает, Россия тоже это уже понимает. Нет „ЛНР“, „ДНР“. Почему они постоянно говорят об этом? Потому что хотят все-таки втулить „ЛНР“, „ДНР“ в качестве чего-либо, но чтобы не отвечать напрямую за войну в Украине. То есть РФ, организаторы судилища уже будут одномоментно признаны (даже без того, чтобы суды проводить) военными преступниками, потому что они сознательно нарушают Женевские конвенции с точки зрения обращения с военнопленными», — пояснил он.



Подоляк отметил также, что российское судилище не будет признано нигде в мире и никоим образом не изменит статус украинских военнопленных.



«Мы это подчеркиваем: для нас принципиально, чтобы Международный [комитет] Красного Креста, который является определенным гарантом того, что с военнопленными с российской стороны будут более или менее правильно обходиться, чтобы он вмешался в эту ситуацию более активно», — сказал советник. главы ОП.



Также он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что судилище над защитниками Мариуполя сделает невозможными переговоры между Украиной и Россией.



«Президент это особо подчеркнул. С момента, как только прозвучит „мы начинаем какое-либо судилище“, окно для любых переговоров в политически-военном плане отменяется. Не будет такого окна больше», – отметил Подоляк.



12 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовятся устроить судилище над украинскими военнопленными, срочно переоборудывая здание филармонии в тюрьму, чтобы успеть до 24 августа.



В интервью Радио НВ Андрющенко заявлял, что к судилищу Россия намерена привлечь подконтрольные ей Беларусь и Сирию.



О намерении устроить судилище над украинскими военнопленными в здании филармонии в Мариуполе сообщала также украинская разведка.



22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Россия на это решится, переговоры станут невозможными.



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