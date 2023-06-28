После атаки по Краматорску. Россия «не наносит удары по гражданской инфраструктуре» — Песков 28 июня, 18:32 Дмитрий Песков (Фото:Wikimedia)

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает, что целью ракетного удара по Краматорску в субботу, 27 июня, был гражданский объект.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости в Telegram.

«Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать российский обстрел Краматорска.

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Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. По состоянию на 28 июня известно об 11 погибших, среди которых трое детей, и 61 раненом.