После атаки по Краматорску. Россия «не наносит удары по гражданской инфраструктуре» — Песков
Дмитрий Песков (Фото:Wikimedia)
Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает, что целью ракетного удара по Краматорску в субботу, 27 июня, был гражданский объект.
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости в Telegram.
«Российская Федерация не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать российский обстрел Краматорска.
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. По состоянию на 28 июня известно об 11 погибших, среди которых трое детей, и 61 раненом.