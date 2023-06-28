В Краматорске ранены трое граждан Колумбии, украинская писательница Виктория Амелина в тяжелом состоянии 28 июня, 09:25 Разбор завалов в Краматорске (Фото:ГСЧС)

Во время удара по центру Краматорска 27 июня ранения получили три гражданина Колумбии, сообщили ВВС Украина в организации Aquanta Ucraina (Держись, Украина — группа поддержки Украины в Латинской Америке).

Об этом сообщили ВВС Украина в организации Aquanta Ucraina (Держись, Украина — группа поддержки Украины в Латинской Америке).

В результате ракетного удара по Краматорску ранены основатель этой организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Они получили легкие ранения.

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Получившая тяжелое ранение Виктория Амелина — украинская писательница и общественный деятель, лауреат литературной премии мне Джозефа Конрада-Коженевского. В 2016 году сразу две книги Виктории Амелиной стали призерами конкурса, объявленного Международным фестивалем Запорожская книжная толока — 2016: роман Синдром листопаду, або Homo Compatiens і десткая книга Хтось, Або Водяне Серце.

Амелина также является основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля в Донецкой области. На Франкфуртской книжной ярмарке читала рассказ Олега Сенцова в переводе на английский и участвовала в многочисленных акциях в поддержку его освобождения.

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара из ОТРК Искандер по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей. На утро 28 июня известно о восьми погибших, среди которых трое несовершеннолетних детей, и 60 раненых.