Белый дом осудил ракетный удар РФ по Краматорску 28 июня, 00:38 27 июня российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

США осуждают «жестокие удары» РФ на фоне последнего ракетного обстрела Краматорска в Донецкой области. Там обещают дальнейшую поддержку Киеву.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, пишет Reuters.

«Мы осуждаем жестокие удары России против народа Украины, которые привели к массовым смертям и разрушениям и унесли жизни многих украинских гражданских», — сказал Кирби.

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Во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску Донецкой области. Попали в кафе в центре города, в районе которого находилось много людей.

По состоянию на 23:00 известно о четырех погибших в результате российского удара по центру Краматорска, среди них 17-летняя девушка. Ранены 42 человека, в том числе восьмимесячный ребенок. В эпицентре взрыва были многоквартирные дома, торговые помещения, машины, отделение почты.