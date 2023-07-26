Запад упрекает ВСУ в «медленном» наступлении. Почему это безосновательная критика и как украинские военные отвечают на нее на фронте 26 июля, 15:08 Сюжет Украинская техника ведет огонь по оккупантам в Донецкой области (Фото:Reuters)

С тех пор как в начале июня 2023 года Украина начала контрнаступательные операции, новым фронтом для ВСУ стала волна публикаций и комментариев в западных СМИ о якобы «недостаточно быстром» продвижении украинских сил.

Однако события на фронте день за днем доказывают, что украинские военные делают невозможное и достигают весомых пошаговых результатов даже в сверхсложных условиях: без весомой авиационной поддержки, в условиях преимущества врага в живой силе, технике и средствах радиоэлектронной борьбы, без дальнобойных ракет и действуя на плотно заминированных территориях.



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NV напоминает, какие недавние события на фронте и более широкие факторы доказывают безосновательность текущей критики в адрес Вооруженных сил Украины.

Свежие примеры западной критики ВСУ за «медленное» наступление

25 июля американское издание Wall Street Journal обнародовало материал, в котором пишет, что «медленные темпы контрнаступления Украины […] уменьшают надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году», что якобы повышает угрозы длительного конфликта с неопределенным финалом. Издание указывает, что во время текущих контрнаступательных действий Украина «еще не достигла прорыва, который мог бы заставить Россию сесть за стол переговоров». «Вопрос заключается в том, имеют ли США и их союзники решимость продолжать поддержку или даже расширять ее, если наступление и в дальнейшем не будет оправдывать ожиданий», — говорится в тексте материала, где также напоминается о перспективах выборов в США и влиянии событий в Украине на перспективы администрации Джо Байдена.

В тот же день порция критики в адрес ВСУ и украинского командования появилась и немецких СМИ. Таблоид Bild рассказал о секретном документе вооруженных силы Германии (Бундесвера), в котором скептически оцениваются действия ВСУ в ходе контрнаступления. В частности из документа следует, что в Бундесвере «недовольны» тем, что обученные на западе бригады украинское командование задействует в формате более мелких подразделений. Отмечается, что иногда атаковать вражеские позиции позволяют небольшим группам количеством от 10 до 30 солдат, из-за чего, мол, «ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество солдат, находящихся рядом, не приносят никакой пользы». В Бундесвере считают, что это «подрывает преимущество украинских войск над армией России». Там утверждают, что это «связано не с ошибками или недостатками в подготовке, которую проводит армия США и другие армии, в основном на территории Германии, а с украинской оперативной доктриной».

Действия вместо слов: контраргументы ВСУ на фронте

Во время нового наступления освобождено 230 квадратных километров территории

С начала контрнаступления Силы обороны Украины освободили уже почти 230 кв. километров территории от оккупационных войск РФ, из них более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке. Такие цифры 24 июля привела заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Лишь за прошедшую неделю в наступательных операциях на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (граница Запорожской и Донецкой областей) удалось освободить более 12 кв. км. А на Бахмутском направлении за прошедшую неделю Силы обороны освободили около 4 кв. км.

Всего с начала российского вторжения, как напомнил недавно госсекретарь США Энтони Блинкен, ВСУ удалось вернуть около 50% территорий, захваченных Россией. В Госдепе США впоследствии уточнили, что с учетом оккупированного Крыма речь идет об успешном освобождении от оккупантов 45% захваченных украинских территорий, а без учета площади полуострова — о 61% деоккупированных земель.

ВСУ остановили врага и перехватили инициативу на Бахмутском направлении

С тех пор, как в конце мая — начале июня силы ЧВК Вагнера ушли из Бахмута, украинским защитникам удалось перехватить инициативу в битве на этом направлении и начать продвижение на северном и южном флангах разрушенного города — даже несмотря на то, что Россия постоянно перебрасывает сюда резервы.

«На Бахмутском направлении Силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага, понемногу освобождают украинскую землю метр за метром, ежедневно — сотни метров, еженедельно — километры, придет время — это будут и десятки километров», — отметил 24 июля спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Вот как описывает главные достижения украинских военных под Бахмутом за летние месяцы Кирилл Данильченко, военный обозреватель BBC Украина: «Сначала россиян отбросили от высот над „дорогой жизни“ [Бахмут — Часов Яр]. Затем был прорыв вдоль Берховского водохранилища и железной дороги к северу от Бахмута. Недавно были бои в самом селе Берховка, однако взять его окончательно украинским силам пока не удалось. Штурмом взяли „опорники“ россиян над каналом Северский Донец-Донбасс — разгромлен батальон 57-й бригады РФ и уничтожен плацдарм к западу от канала. Начались танковые рейды через канал, когда украинские машины выкатывались на прямую наводку, громя российские „опорники“ на востоке, удалось пробиться южнее Клещиевки и соединиться с плацдармом в направлении Андреевки. 28-я механизированная бригада прорвалась к Курдюмовке, где часть канала спрятана в трубах и можно давить непосредственно на поселок. Был освобожден лес возле Клещиевки и господствующая высота над ней».

Данильченко объясняет, что вес этих успехов — далеко не только в символичности Бахмута, который Россия пыталась захватить больше года. «Вопрос чисто военный — контролируя Бахмут, россияне реально могут угрожать Константиновке, Часовому Яру, а в перспективе Славянско-Краматорской агломерации. У них есть возможность наносить артиллерийские удары, провоцируя бегство гражданских, и давить на линию боевого соприкосновения, заставляя ВСУ перебрасывать части с других направлений», — подчеркивает эксперт.

Теперь же ВСУ не только сломали эти планы и движение врага в направлении Славянска и Краматорска, но и перешли в наступление на Бахмутском направлении.

Инфографика: ISW

Россиян вытеснили из Андреевки и почти вытесняют из Клещиевки: новые тактические достижения под Бахмутом

Недавним примером успешных операции ВСУ на Бахмутском направлении стало отступление российских оккупантов из села Андреевка (Донецкая область), которое расположено в 20 км к юго-западу от Бахмута и южнее Клищиевки.

«В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки», — подтвердил 25 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

И хотя боевые действия превратили Андреевку в выжженную землю, этот успех позволил украинским военным усилить давление на группировку российских войск в Бахмуте. «Она [Андреевка] как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага», — пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 25 июля.

В новой сводке Институт изучении войны подтвердил, что вместе с контролем над Андреевкой ВСУ достигли «тактически значимых успехов к югу от Клищиевки» (расположена в 7 км к юго-западу от Бахмута). Этот поселок уже несколько недель подряд является объектом мощного давления украинских защитников.

Инфографика: Deep State

Хотя тяжелые бои за Клещиевку еще продолжаются, ВСУ максимально приблизились к вытеснению врага и с этого участка Бахмутского фронта. Даже прокремлевские «военкоры» признали, что 24 июля украинские войска заняли позиции на высотах, прилегающих к Клещиевке, а несколько российских военных «блогеров» даже заявили, что ВСУ вышли на южную и юго-западную окраины населенного пункта, отмечает ISW в сводке по итогам 25 июля.

Ниже на скрине российский проект Важные истории собрал подобные свидетельства из российских провоенных Телеграм-каналов

Инфографика: Важные истории

В тот же день о критической для оккупантов ситуации в Клещиевке сообщили и в Телеграм-канале Бахмутский демон, который ведут украинские военные. «Крышка гроба уже вдавила многих клещей в землю в Клещиевке. Пид*ры там всё, и их командование, которое до сих пор не отводит это мясо, просто оставляет россиянчиков погибать, пока их жены будут рожать уже от другого мяса новых детей», — говорится в сообщении, которое было опубликовано днем 25 июля.

Разгром взвода десантников: примеры успешных локальных операций

Именно под Клещиевкой был зафиксирован один из самых успешных за последние дни примеров того, насколько эффективно и изобретательно действуют ВСУ против врага.

Здесь украинские защитники устроили засаду, которая стала крайне неприятным сюрпризом для взвода российских десантников. Как видно на обнародованных кадрах, во время боевого столкновения оккупанты сразу же потеряли одну из своих БМП, а вторая бросила пехоту на произвол судьбы, в результате чего военные ВС РФ оказалась не в лучшем положении. Еще больше ситуацию для них ухудшил минометный огонь ВСУ.

Спрятавшись в воронках от снарядов, оккупанты еще некоторое время пытались отстреливаться, однако в итоге все они были убиты.

Именно на этом примере офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин подчеркнул несостоятельность западной критики относительно «медленных темпов» или якобы ошибочной тактики ВСУ в наступлении. «[Если западные аналитики] хотят смотреть голливудские фильмы — могут посмотреть в Украине, как Третья штурмовая бригада успешно наступает под Бахмутом. Были опубликованы кадры, как в Клещиевке (полностью, кстати, разрушенной — от населенного пункта ничего не осталось, как и везде, куда приходят россияне) просто в ноль размотали ВДВ. Конечно, ВДВ — это не контрактники, а российские мобилизованные, но ВДВ, БМД у них, машины были. Так вот: их полностью разматывают, вообще полностью, уничтожают, как на ладони. Клещеевка [расположена] в низине, вокруг — господствующие высоты, Третья штурмовая воюет на этом направлении. Российских этих ВДВшников отправили в один конец», — подчеркнул Левин.

Наступление на Старомайорское: дальнейшее продвижение на Бердянском направлении

25 июля спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень подтвердил, что в ходе наступательных действий на юге ВСУ приблизились к поселку Старомайорское, который расположен в Волновахском районе Донецкой области на границе с Запорожской.

Инфографика: Deep State

«Украинские войска имели успех на направлении Старомайорского. Имеют продвижение до 750 метров в глубину противника», — сообщил Шершень, добавив, что вдоль линии фронта в этом районе ВСУ продвинулись на 500 метров. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, добавил, что Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах, хотя оккупационные войска оказывают ожесточенное сопротивление и применяют резервы.

26 июля Силы спецопераций ВСУ показали, как украинские защитники уничтожают врага в районе Старомайорского. «Российские десантники из 247-го парашютно-десантного полка пополнили ряды пленных — благодаря воинам ССО Украины», — говорится в сообщении.

Украинские военные из тактической группы 3-го отдельного полка спецназначения обнаружили и заблокировали врага, завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

Наращивание ударов ВСУ по логистике и скоплениям сил оккупантов

Как неоднократно подчеркивали в украинском командовании, успех и результативность наступательных операций ВСУ проявляется не только в освобожденных километрах территории. Важнейшей составляющей давления Украины на оккупационную армию РФ является уничтожение российской техники, скоплений живой силы, логистических узлов и путей обеспечения даже далеко от линии фронта — в том числе и в оккупированном Крыму.

«Контрнаступательные операции Украины направлены на создание асимметричного градиента истощения вражеских войск, который сохраняет жизни украинских военных ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, одновременно постепенно истощая российскую живую силу и технику», — подтверждают аналитики ISW такой подход украинского командования.

В течение последних недель эти усилия заметно участились, что наиболее наглядно демонстрируют OSINT-аналитики проекта GeoConfirmed. Они постоянно обновляют карту, на которой отмечают только подтвержденные визуальными доказательствами глубинные удары обеих сторон по логистике, скоплениям техники и т. д.



Подтвержденные удары по средствам и значительным скоплениям артиллерии от начала контрнаступления Украины (синий цвет – украинская техника, красные отметки – российская техника) / Инфографика: GeoConfirmed

Удары по логистике и технике россиян в течение недель контрнаступления, в том числе в оккупированном Крыму / Инфографика: GeoConfirmed

«Заметили ли вы количество глубоких ударов и поражений [российской] артиллерии в течение последних 10 дней?» — отметили наблюдатели, комментируя новую карту от 23 июля. На ней видно, насколько активнее украинские силы поражают российские цели. Эта тенденция уже вызвала серьезное беспокойство в российских пабликах, где признают, что «такими темпами через месяц преимущество ВСУ в поражении артиллерии (и других целей в глубине линии соприкосновения) достигнет одного порядка (в 10 раз)».

Почему упреки в «медленном» наступлении безосновательны: три тезиса военных аналитиков

Запад существенно опоздал с предоставлением Украине бронетехники и подготовкой бригад. «После решения о предоставлении Украине западных танков и БМП произошел переход к подготовке украинских подразделений. Но несмотря на то, что такая потребность [со стороны Украины] была определена в сентябре 2022 года, решение о воплощении ее в жизнь [на Западе] приняли только в январе 2023 года и выполнили лишь частично. Месяцы задержек дали российским войскам время для построения обороны, значительно усложнив задачу для украинцев. Итог заключается в том, что украинские силы имели около двух месяцев, чтобы овладеть арсеналом западных систем в разном техническом состоянии, а также принять новые войска и попытаться подготовить их к самым сложным тактическим задачам, которых только можно требовать от вооруженных сил», — пишет в новой статье для Observer британский аналитик Джек Уотлинг, эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), который пристально следит за войной РФ против Украины, регулярно бывает в Украине и вблизи фронта и готовит аналитические отчеты RUSI о различных аспектах войны.

На фронте продолжаются не только бои за территорию, но и тяжелая битва за резервы, ВСУ продолжают наступление несмотря на безумное давление России на Купянско-Лиманском направлении. «Сейчас идет война на выдержку — кто первым бросит стратегические резервы в бой. Вот из-за этого сейчас происходит использование [российских] оперативных резервов, переброска оставшихся боеспособных частей с других направлений на то же Купянское. Там они хотят пытаться проломить нашу оборону для того, чтобы мы ввели резервы, и тем самым ослабили подготовку к наступательной кампании. Мы делаем обратные шаги. Мы проводим наступательные действия, заставляя их ввести резервы не только оперативные, но и стратегические. А тем самым определить направление, на которых эти резервы будут использованы, и нанести удар на других направлениях. Вот такая сейчас игра на фронте происходит. Это игра выдержки высшего командования на то, как оно будет реагировать на всю эту ситуацию. Достаточно сложная и ответственная игра», — отмечает в новой колонке для NV Николай Сунгуровский. По словам которого «все претензии — мол, мы вам все дали, а вы не наступаете — не имеют под собой ровно ничего», а любые задержки в предоставлении Украине тех средств, которые командование ВСУ просит под конкретные нужды, вызывают «замедление темпов нашего наступления».

ВСУ действуют в сверхсложных условиях, напоминающих вытеснение оккупантов из Херсонской области. «Не надо спешить с какими-то выдающимися изменениями в зоне боевых действий, особенно в Запорожской области, потому что там очень сложные территории, которые необходимо освобождать. Они сложные по минно-фугасным заграждениям, которые сконцентрированы там российскими оккупантами, а также по силам и средствам, которые они туда стянули», — объясняет в интервью NV Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. По его словам то, что сейчас происходит на юге Украины, стоит сравнивать с правобережной частью Херсонской облсти, когда ее освобождали. «Многие почему-то критикуют темпы освобождения Запорожской области, хотя я не вижу никакого повода, чтобы это делать. Давайте вспомним, как освобождалось правобережье Херсонщины, когда полноценно начались контрнаступательные действия Сил обороны Украины. Они начались в мае 2022 года. Когда был освобожден Херсон? Опять же, это был ноябрь. Так что почти шесть месяцев происходил процесс освобождения правобережья Херсонской области. Также надо понимать, что те события, которые сейчас происходят в Запорожской области, они имеют такие же масштабы. И основные локации сейчас — это Пятихатки, направление Орехово-Работино, также Мокрые Ялы, направление Старомлыновки. Это основные направления продвижения наших Сил обороны Украины. Шаг за шагом сейчас мы выравниваем фланги. Сейчас мы охватываем новые территории, освобождаем новые территории, охватываем населенные пункты, из которых россияне должны будут только бежать», — отмечает Коваленко.