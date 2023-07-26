ВСУ не дали россиянам отбить утраченное в направлении Токмака, те активно бросают резервы — Генштаб

26 июля, 09:15
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Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военный в освобожденной от россиян Новодаровке Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака Запорожской области. Однако не имели успеха.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в среду, 26 июля.

По его словам, украинские войска имели успех вблизи Старомайорского и закрепляются там на достигнутых рубежах. Накануне в ВСУ заявили, что военным удалось продвинуться на Бердянском направлении вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 метров вглубь позиций россиян.

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Фото: Deepstate
Deepstate
Фото: Deepstate

«Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы», — сказали в Генштабе.

На востоке ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

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25 июля Генштаб сообщил, что Силам обороны удалось выбить россиян с позиций возле Андреевки. Это может помочь ВСУ окружить Бахмут, взяв оккупантов в кольцо.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Запорожская область Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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