Военный обозреватель объяснил, почему не видит причин критиковать темпы освобождения юга Украины 26 июля, 18:31 Уничтоженный российский танк в освобожденной Новодаровке Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Radio NV объяснил, почему не видит причин критиковать темпы освобождения юга Украины.

В эфире Radio NV Коваленко отметил, что, в частности, в Запорожской области очень сложные территории, которые необходимо освобождать, в частности, из-за минно-фугасных заграждений и сил и средств оккупантов, которые они туда стянули.

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Военный аналитик также сравнил нынешний процесс освобождения юга Украины с освобождением правобережья Херсонской области.

«Многие почему-то критикуют темпы освобождения Запорожской области, хотя я не вижу никакого какого-то повода, чтобы это делать. Потому что давайте вспомним, как освобождалась правобережная часть Херсонской области, когда начались именно контрнаступательные действия полноценно Сил обороны Украины. Они начались в мае 2022 года. Когда был освобожден Херсон? Опять же, это был ноябрь. Так что почти шесть месяцев происходил процесс освобождения правобережной Херсонской области. Так же надо понимать, что те события, которые сейчас происходят в Запорожской области, они имеют такие же масштабы», — сказал он.

Кваленко отметил, что основные локации на юге, где сейчас продвигаются ВСУ — это «Пятихатки, направление Орехово-Работино, также Мокрые Ялы, направление Старомлиновки».

«Шаг за шагом сейчас мы выравниваем фланги. Сейчас мы охватываем новые территории, освобождаем новые территории, охватываем населенные пункты, из которых россияне должны будут только бежать. Самое главное то, что сейчас не используется тактика лобового штурма населенных пунктов. Следовательно, используются совсем другие тактические решения. И они приводят, во-первых, к уменьшению потерь среди личного состава. Во-вторых, они позволяют не так быстро, но эффективнее использовать ресурс подразделений с ограниченным функционалом. Это очень важно, потому что на сегодня мы еще не начали использовать основные наши ударные группировки. Подразделения ограниченного функционала продолжают выполнять основную роль в Запорожской области», — объяснил военный обозреватель.

26 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение северо-восточнее села Работино в 20 км от Токмака Запорожской области, но не имели успеха.

По его словам, украинские войска имели успех вблизи Старомайорского и закрепляются там на достигнутых рубежах. Накануне в ВСУ заявили, что военным удалось продвинуться на Бердянском направлении вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 метров вглубь позиций россиян.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв. км на юге Украины и около 35 кв. км — на востоке.

