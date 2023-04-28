Контрнаступление не следует считать решающей битвой — Дмитрий Кулеба 28 апреля, 18:00 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает не воспринимать украинское контрнаступление как решающую битву: финальная битва — та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий.

В пятницу, 28 апреля, на совместном брифинге с главами МИД стран Северной Европы он подчеркнул, что решающая битва должна привести к полному освобождению украинских территорий.

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«Контрнаступление не следует считать решающей битвой. Решающая битва та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы… Если понадобится одно контрнаступление — будет одно, если нужно два или больше — будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить», — говорится в сообщении.

Он отметил, что люди, рассматривающие контрнаступление как решающую битву, «искажают картину украинских усилий». Глава МИД подчеркнул, что Украина будет воевать до победы.

28 апреля министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны. Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.