Избежать жерновов городской войны. Десять фактов о контрнаступлении ВСУ из анализа разведданных и текущих оценок Запада 26 апреля, 15:44 Сюжет NV Премиум Успешное взаимодействие танков с другими родами войск будет критически важным для успеха ВСУ, считает Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ (Фото:REUTERS/Stringer)

Украина держит план будущего контрнаступления ВСУ в строжайшей тайне: о его деталях, времени и месте основного удара известно лишь очень ограниченному количеству лиц, напомнил 26 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, этой информацией владеет не более 3-5 человек. В свою очередь, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Украина приближается к «знаковой битве для новейшей истории». Он выразил надежду, что во время контрнаступления Киев сможет вернуть «достаточные объемы» оккупированных Россией территорий.

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Тем временем западные СМИ продолжают сообщать отдельные факты и предположения об ожидаемом контрнаступлении ВСУ и его последствиях, опираясь как на недавнюю масштабную утечку разведданных Пентагона, так и на более свежие данные, полученные влиятельными изданиями от западных чиновников.

NV собрал несколько важных оценок и предположений о предстоящем контрнаступлении ВСУ, которые были недавно обнародованы в западных СМИ.

1 Контрнаступление может начаться уже в мае. "Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце, говорят американские чиновники", - написала New York Times в публикации от 24 апреля. Издание напоминает, что США и другие союзники Украины из стран НАТО предоставили для нужд ВСУ «большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы», и теперь западные чиновники надеются, что этого количества оружия будет достаточно. NYT отмечает, что такое предположение является заметным изменением по сравнению с ситуацией два месяца назад, «когда оружие сочилось по каплям, а чиновники США волновались, что запасы [боеприпасов] могут иссякнуть».